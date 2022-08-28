Tsunoda pit yolundan başlayacak, Leclerc ve Verstappen bir sıra daha kazandı
Yuki Tsunoda, güç ünitesi değişikliğinin ardından Pazar günkü Formula 1 Belçika Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak ve böylelikle Max Verstappen ile Charles Leclerc birer sıra daha yükselecek.
Tsunoda, cumartesi günkü Spa sıralama turlarında pek iyi performans sergileyemedi ve 19. en iyi zamanı yaptı. Fakat diğer sürücülerin grid cezaları sonrası bugün 13. sıradan başlayacaktı.
Ancak AlphaTauri yarış öncesinde Tsunoda'nın aracına yeni bir motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesi takmayı seçti.
Bu işlem FIA teknik delegesinin onayı olmadan yapıldığı için, Tsunoda'nın yarışa pit yolundan başlaması gerekiyor.
Bu, şampiyona lideri Verstappen de dahil olmak üzere, grid cezası alan tüm sürücülerin birer sıra yükseleceği anlamına geliyor.
Red Bull pilotunun Pazar günü 15. sıradan başlaması gerekiyordu, ancak şimdi 14. sıraya yükselecek ve gridin kirli tarafına düşecek.
Şampiyonada Verstappen'in 80 puan gerisinde bulunan Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris, Zhou Guanyu ve Mick Schumacher'in önünde 15. sıradan başlayacak.
Valtteri Bottas da bir pozisyon kazanarak 14. sıradan 13. sıraya yükselecek.
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