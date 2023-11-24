Tsunoda: "Performansımız artıyor ancak aracı idare etmek zorlaşıyor"
Yuki Tsunoda, performans anlamında aracı iyileştirecek her türlü ayarı kabul edeceğini dile getirdi.
AlphaTauri pilotu Tsunoda, Cuma günkü ilk ve ikinci serbest antrenmanlarda sırasıyla 10. ve 15. sıraları elde etti.
Günün ardından Tsunoda, seansların Abu Dabi'ye yeni bir taban getiren takım için olumlu geçtiğinden bahsetti.
"İyi bir güncelleme getirdik ve bunları yeni deneyimliyorum."
"Performans kesinlikle bir adım ileri gidiyor gibi görünüyor, ancak aynı zamanda aracı idare etmek biraz daha zorlaşıyor çünkü araçta farklı davranışlar seziyorum."
"Yine de bence olumlu bir gündü. İlk antrenman seansı çok daha kötüydü, ikinci seans daha iyi hissettirdi. Verilerde neyi geliştirebileceğimizi, neleri 'istediğimize daha yakın hale' getirebileceğimizi görmemiz gerekiyor. Sanırım hepsi bu kadar."
"Bir anda her şeyi değiştirebileceğimizi sanmıyorum ama şu anda aracı hızlandıracak hangi ayar varsa onu kabul edeceğim."
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