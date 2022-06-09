Tsunoda: "Perez'in yeni kontrat imzalamasından memnun değilim fakat bunu hak etti"

Haberi dinle

Meksikalı sürücü, bu yıl geride kalan yedi yarışta güçlü bir performans sergiledi ve en az iki sezon daha Red Bull için yarışacak.

Red Bull, ana takıma genellikle kendi yetiştirdiği sürücüleri getiriyor ve Perez'in takımda kalmasıyla, Yuki Tsunoda ya da Pierre Gasly -ayrılmak istemedikleri takdirde- en az iki sezon daha bu takımda yarışmak zorunda kalacak.

Eğer beklenen performansı veremezlerse de koltuklarına F2'deki genç Red Bull pilotları geçebilir.

Perez'in yeni kontratının kendi üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı sorusuna Tsunoda, "Şu anda pek değil. Ben sadece yapmam gereken işe odaklanıyorum."

"Checo'nun yeni kontrat imzalamasından memnun olduğumu söyleyemem. Red Bull & AlphaTauri birlikteliğini ele alırsak, bunlar birbirlerine yakın takımlar ve orası hedeflediğim takımlardan birisi."

"Fakat aynı zamanda Checo yeni kontratı hak etti."

"Üzerimde çok fazla baskı yok çünkü şu anda (Red Bull programındaki) diğer F2 sürücülerine kıyasla iyi performans gösterdiğime inanıyorum."

"Ayrıca şu anda AlphaTauri'den çok memnunum. Buradaki insanlardan memnunum ve birlikte iyi çalışıyoruz. Takıma giderek daha fazla alışıyorum, tüm takımla daha fazla iletişim kuruyorum ve onlar gerçekten çok arkadaş canlısı."

"Yani tüm takım aynı yönde ilerliyor ve aracı geliştiriyor. Birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz. Bu yüzden AlphaTauri'de mutluyum. Başka bir takıma geçmeyi düşünmüyorum hatta Red Bull'u bile pek düşünmüyordum." dedi.

Gelecek yıl hakkında kendisine ne söylendiği sorusuna Tsunoda, "Gelecek yıl hakkında henüz pek bir şey duymadım. Bu yüzden şimdi yapmam gereken işe ve mümkün olduğunca çok puan toplamaya odaklanıyorum."

"Sonrasında ne olacağını göreceğiz." dedi.

Tsunoda orta grupta yarışmanın kendisi için kötü bir şey olduğuna inanmıyor.

"Kendi açımdan, orta gruptaki bir takımda kalmanın kötü olduğunu düşünmüyorum. Aracı nasıl daha iyi hale getirebileceğimi, seanslardan nasıl en iyi şekilde faydalanacağımı ve en iyi takımda yarışırken ihtiyaç duyulabilecek daha pek çok şeyi burada öğreniyorum."

"Yani mevcut takımımdan çok şey öğrenebilirim. Dediğim gibi burada mutluyum ve onlardan çok şey öğreniyorum."