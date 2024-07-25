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Formula 1 Belçika GP

Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"

Yuki Tsunoda, Belçika Grand Prix'si hafta sonu öncesinde Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

VCARB pilotu Yuki Tsunoda Belçika Grand Prix’si hafta sonuna doğru ilerlerken Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Sergio Perez’in aşağıya doğru devam eden grafiği, yaz arasından sonra onun koltuğuna bir başka pilotun geçebileceği iddialarını körüklemişti. Perez’in yerine geçme ihtimali konuşulan biri de Yuki Tsunoda.

Japon pilota Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko’yla geleceği hakkında konuşup konuşmadığı sorulduğunda şöyle yanıtladı:

“Bana Avusturya’da ‘Gelecek hafta yarışlar geleceğiniz için önemli olacak’ dedi ama Avusturya iyi değildi. Bu yüzden, ‘Tamam, belki Formula 1 koltuğumla ilgili geleceğimden bahsediyor, Red Bull koltuğundan değil’ diye düşündüm.”

“Bu yüzden bu konuyu ona derinlemesine sormadım.”

“Helmut'un tipik bir özelliği, eğer bir veya iki yarışta iyi performans göstermediysem hemen gelip baskı yapması. Bu benim için sıradan bir gün gibi, ama evet, böyle şeyler yaşadım.”

“Ama sonra Silverstone ve Macaristan'da ne yaptığımı gördünüz. Ve bunun dışında herhangi bir konuşma yapmadım.”

Tsunoda’ya Red Bull’un pilot seçimi konusunda göz önünde bulundurduğu tek kriterin performans olup olmadığı soruldu. Tsunoda şöyle cevap verdi:

Açıkçası başka faktörler de var gibi görünüyor çünkü diğer sürücüleri de dikkate alıyorlar. Yani, söylentilere göre öyle yapıyorlar.”

“Ama eğer sadece performansa bakarlarsa, dediğim gibi, iyi performans gösteren kişinin ben olduğum çok açık. Orta- üst sıralardaki tüm pilotları karşılaştırdığınızda bile durum böyle.”

Tsunoda’ya gelecek sene VCARB ile sözleşmesi olduğu hatırlatılarak, bu konuda bir şüphe olmadığını teyit etmesi istendiğinde Japon pilot,

“Görünüşe göre ve Helmut'un da söylediği gibi istediği her şeyle oynayabiliyorlar.”

“Biliyorsun, kontrat bile neredeyse hiçbir şey. Yani, dürüst olmak gerekirse, doğru düzgün okumadım. Her neyse. Ama sanırım kontrata göre bu takımda kalacağım. Evet, öyle.” dedi.

Macaristan’dan sonra Max Verstappen’in yarışlardan önce simülasyon yarışlarına katılması gündem olmuş, Helmut Marko ise sonradan yaptığı açıklamayla Verstappen’in artık bunu yapmayacağını söylemişti. Yuki Tsunoda’ya, Marko’nun yarış pisti dışında neler yaptıklarıyla ne kadar ilgilendiği soruldu, Tsunoda şöyle cevap verdi:

“Evet, tabii ki ilgileniyor. Diğer tüm şeylerle oldukça ilgili.Muhtemelen bu yüzden İtalya'ya taşındım.”

Yarıştan önce gece yarısına kadar simülasyon yarışı sürmek... Eğer bu doğruysa ve eğer takım müdürü ben olsaydım muhtemelen ben de aynısını yapardım.”

“Yani, evet, hâlâ iyi performans gösteriyor, bu yüzden sanırım önemli değil. Ama Helmut sadece performansa değil, özellikle de daha genç sürücüler söz konusu olduğunda sürücülerin yarışa nasıl yaklaştığına da dikkat ediyor.”

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Fotoğraf: Shameem Fahath

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