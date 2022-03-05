Tsunoda: "Ön gruba çok uzak değiliz"

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Faenza merkezli takım, geçen hafta Barselona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testini, hem atılan tur sayısı hem de hız açısından altıncı sırada tamamladı.

Tsunoda, takımının 2022'de başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Japon pilot, RacingNews365.com'a, "Bence şimdiden iyi durumdayız."

"Elbette diğer takımların neler yaptığını bilmiyorum. Bence gerçek performanslarını saklıyorlar. Ancak ilk sıradan, yani Ferrari'den çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Bu nedenle yeni sezon için heyecanlıyım."

"Araçta çok fazla potansiyel var ama her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunu başarırsak neler olacağını görmek istiyorum." dedi.

Tsunoda'nın iyimserliği, AlphaTauri'nin Honda güç ünitesinin gelişimi üzerindeki endişeler ile gölgelendi. Honda'nın geçen yıl F1'den resmi olarak çekilmesinin ardından, güç üniteleri 2022'den itibaren Red Bull adıyla kullanılacak.

Honda, Red Bull ile 2025'e kadar ilişkisini devam ettirecek ancak Tsunoda, Red Bull Powertrains'in güç ünitesini geliştirme yetenekleri konusunda temkinli konuştu. Tsunoda, "Endişeli olduğumuz bir şey motor olabilir." "Diğer takımlar motorunu hâlâ geliştirebiliyor ama biz pek bir şey yapamıyoruz. Bu biraz endişeli olduğum tek onu ancak bunun dışında her şey iyi." dedi. Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner yakın zamanda, Honda'nın onaylanma tarihine kadar motoru "ellerinden geldiği kadar zorladıklarını" söyledi. Horner, motorun 2021'e kıyasla büyük oranda gelişmediği söylentilerini de reddetti ve motorun "tamamen yeni" olduğunu söyledi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, in the pits Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tsunoda, geçtiğimiz yılın ortasında, bazı hatalar nedeniyle yaşadığı öz güven problemlerini çözmek için Faenza'ya taşındı. Japon sürücü, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Japonya'ya ilk kez Ocak ayında gitti ve eve gitmenin yenilenmesine yardımcı olduğunu söyledi. Tsunoda, "Geçen sene Ocak ayından beri Japonya'ya gitmemiştim." "Karantina nedeniyle dışarıda sadece sekiz günüm oldu ama tamamen yenilenmiş hissettim." "Bunun dışında fiziksel antrenmanlara odaklandım. Geçtiğimiz yıl bazen çok güçsüz hissettim ve şimdi çok daha iyi bir formdayım." dedi. Tsunoda, 2022 sezonunda Pierre Gasly'nin yanında yarışmaya devam edecek.