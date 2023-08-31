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Tsunoda öfkeli: "Her zaman ceza alan ben oluyorum"

Yuki Tsunoda, Hollanda Grand Prix'sinde aldığı son cezanın ardından diğer F1 pilotlarından daha fazla ceza aldığını iddia etti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

AlphaTauri pilotu, Pazar günü Zandvoort'taki kaotik yarışta Mercedes'ten George Russell ile çarpıştığı için beş saniyelik zaman cezası aldı ve lisansına iki ceza puanı eklendi.

Japon pilot hakemlerin kararına katılmadı ve kendisine rakiplerinden daha sert davranıldığını dile getirdi.

Tsunoda "Demek istediğim, bu bir yarış. Agresif olduğumu düşünmüyorum ama her zaman ceza alan benim."

Hakemler, kararlarını şu şekilde açıkladı: "Russell fren noktasında Tsunoda'nın önündeydi, ancak Tsunoda biraz daha geç fren yaptı."

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"Tsunoda iç çizgideydi ve geç fren yaptıktan sonra Russell'a yandan çarptı. Hakemler çarpışmada ağırlıklı olarak Tsunoda'nın hatalı olduğuna karar verdi."

Bu ceza Tsunoda'nın Zandvoort hafta sonu boyunca aldığı ikinci ceza oldu. Japon pilot, sıralama turlarında Lewis Hamilton'ı engellediği için üç sıra grid cezası almıştı.

Tsunoda Kanada Grand Prix'sinin sıralama turlarında da benzer bir ihlalden dolayı ceza almış ve İspanya Grand Prix'sinde de aldığı ceza nedeniyle hakemleri eleştirmişti.

Tsunoda, Zhou Guanyu'yu pist dışına ittiği için aldığı beş saniyelik zaman cezasını 'saçma' ve 'adaletsiz' olarak nitelendirmişti.

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