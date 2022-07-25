Tsunoda: "Ocon'a verilen beş saniyelik ceza yeterli değil"

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Pierre Gasly'nin güncellenmiş AlphaTauri ile geride kaldığı Paul Ricard sıralama turlarında iyi bir iş yapan ve ilk sekize girmeyi başaran Yuki Tsunoda, yarışta Esteban Ocon ile çekişiyordu.

Ocon, daha sonra Japon sürücüyle temas ederek rakibinin spin atmasına neden oldu. Japon sürücü yarışa dönse de, aracında hasar vardı ve bundan ötürü yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Hakemler kazadan Ocon'u sorumlu tuttular ve kendisine beş saniyelik zaman cezası verdiler. Fakat Fransız pilot damalı bayrağı sekizinci sırada görerek iyi puanlar topladı.

Yarışın ardından konuşan Tsunoda, bunun yetersiz bir ceza olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Yarışın başında aracım ağır hasar aldı ve durum her geçen tur daha da kötüye gidiyordu."

"Olayın tekrarını izledim ve yeterince boşluk bıraktığımı söyleyebilirim. Fakat Ocon aracının kontrolünü kaybetti ve tüm yarışımı mahvetti."

"Bence beş saniyelik ceza yeterli değil. Aracı hasar görmedi ve puan kazandı. Yarışta böyle şeyler olabileceğini biliyorum ama başarılı bir sıralama turlarının ardından böyle olması özellikle üzücü."

"Takım, fabrikada çalışan ve böyle bir sonuç için çabalayan herkes için üzgünüm."

"Bir sürü yeni parça getirmemize rağmen puan kazanamadık. Fakat elimden gelenin en iyisini yaptığımı da düşünüyorum."

"İyi bir sıralama turları geçirmek yetmiyor, puanlar yarışın sonunda veriliyor. Ne yazık ki yarış da böyle bitti. İlk sekizde bitirebilirdim ve bu gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Yine de olan oldu."

"Artık daha güçlü şekilde geri dönmeli ve Macaristan'da daha iyi performans göstermeliyiz. İyi bir aracımız var. Bu yüzden takım pozitif kalmaya devam ediyor." dedi.