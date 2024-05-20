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Formula 1 Emilia Romagna GP

Tsunoda: "Mükemmel bir yarış geçirseydim daha da yukarıda olabilirdim"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Imola'da kaçan bazı puan fırsatları olduğu görüşünde.

Ezel Tan
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Imola'da gerçekleştirilen yarışta Yuki Tsunoda yine iyi bir performans sergileyerek ilk ona girmeyi başardı.

Imola yarışı sonrası konuşan Tsunoda şöyle dedi: "Fabrikadaki çalışanlarımızın önünde puan kazanmak harika."

"Mükemmel bir yarış çıkarsaydım muhtemelen bir basamak daha üstte bitirebilirdim."

"iki pozisyon kaybettiğim için start bana zarar verdi. Fakat yine de puan aldım. Yarış boyunca lastik yönetimi hiç kolay değildi."

"Yine de puan almayı başardık."

Startta ne olduğu sorusuna Tsunoda, "Bu takımımız için önemli bir konu ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Şimdiye kadarki yarışlarda starta çok fazla odaklandık. Biraz ilerleme kaydettik ama bir adım daha atmamız gerekiyor çünkü tutarlılık yok."

"Bu yüzden geleceğe bakmalıyız fakat harika değil. Özellikle de Mercedes'le daha fazla mücadele etmeyi hedeflerken işimizi kolaylaştırmıyor."

"Bugün Aston iyi bir gün geçirdi fakat iyi bir iş çıkarsaydık onun önünde bitirebilirdik. Yani bu başlangıç bize pahalıya patladı."

"Yine  de 50 turluk sert lastikle bunu başardık, ki bu kolay değildi. Bence bu en azından bizim için olumlu." cevabını verdi.

Monako sorulduğunda Tsunoda, "Dürüst olmak gerekirse, bu hafta Imola'da bu kadar iyi olmayı beklemiyordum."

"Her pistte aracın o piste uygun olup olmadığına bakmak gerekiyor ancak takım Monako'da her zaman iyi performans gösteriyor, bu yüzden hafta sonuna giderken kendimi daha güvende hissediyorum. Yine de ne olacağını asla bilemeyiz."

"Monako için iyimserim ve gelişmeye devam ediyor olmamız da harika. Yani evet, iyimserim." dedi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, leaves the pits

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, leaves the pits

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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