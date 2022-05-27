Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış Sonraki / Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Monako'da cuma günkü antrenmanlarda Haas pilotu Kevin Magnussen'i engellemesi nedeniyle kınama cezası almasının ardından 10 sıra grid cezası almaya oldukça yaklaştı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı
Haberi dinle

Tsunoda, ikinci antrenman seansında tünel çıkışında Magnussen ile olan olayı nedeniyle hakemler tarafından çağrılmıştı.

İki pilot hakemlerle görüştü ve incelemede Magnussen'in yaklaştığı esnada Tsunoda'ya gerekli uyarıların yapıldığı görüldü.

Yapılan tüm uyarılara rağmen Tsunoda'nın yarış çizgisinde kalmayı tercih ettiği, bu yüzden Magnussen'i pist dışına itmiş olduğu anlaşıldı.

Hakemlerden yapılan açıklamada, "Normalde antrenman seansındaki engellemeler için ceza verilmesi pek sık olan bir şey değildir. Ancak bu olay, bir cezayı hak edecek kadar ciddi bir olaydı." şeklinde açıklama yaptılar.

Bu, Tsunoda'nın bu sezon aldığı dördüncü kınama oldu. Pilotlar 5 kınama aldıklarında 10 sıra grid cezası alıyorlar. Yani Tsunoda bir kınama daha alırsa 10 sıra grid cezası alacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sportif Kurallarda, "Bir Şampiyona'da 5 kınama cezası alan pilota, 5. cezasının ardından bir sonraki etkinlikte 10 sıra grid cezası verilir." deniyor.

Bu kınamalardan en az dördünün sürüş ihlali nedeniyle verilmiş olması gerekiyor. Tsunoda'nın daha önceki kınamaları Avustralya'daki sıralamalarda aşırı yavaş gittiği, Avustralya'daki antrenmanda Sebastian Vettel'i, Bahreyn'deki antrenmanlarda ise Charles Leclerc'i engellediği için verilmişti.

Tsunoda, Magnussen ile ne olduğunu tam olarak anlayamadığını, kendisinin 1. antrenmanda ona aynı virajda yer verdiğini ama onun geride kaldığını söyledi.

Tsunoda, "Bu sefer şikanda biraz zorlayıp 11. viraja kadar yol verecektim."

"Ancak o şikandan düz geçti. Bana göre burası geçiş yapmak için tek yer. Ona yol verip geçmesini sağlamak zordu." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış
Önceki haber

Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış
Sonraki haber

Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"

Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyaç duyduğundan emin değil Monako GP
Formula 1

Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyaç duyduğundan emin değil

Norris, bademcik iltihabı yüzünden hâlâ %100'ünde değilmiş Monako GP
Formula 1

Norris, bademcik iltihabı yüzünden hâlâ %100'ünde değilmiş

FIA, mücevher istisnasını Haziran sonuna kadar uzattı Monako GP
Formula 1

FIA, mücevher istisnasını Haziran sonuna kadar uzattı

Yuki Tsunoda Daha fazlası
Yuki Tsunoda
Miami'nin şikanlı pit girişi sürücüler için "zorlayıcı" olabilir Miami GP
Formula 1

Miami'nin şikanlı pit girişi sürücüler için "zorlayıcı" olabilir

Tsunoda: "Formula 1'deki ilk yılımda ne yaptığımı tam olarak bilmiyordum"
Formula 1

Tsunoda: "Formula 1'deki ilk yılımda ne yaptığımı tam olarak bilmiyordum"

İki günlük Imola testi sona erdi Pirelli Imola testi
Formula 1

İki günlük Imola testi sona erdi

Son Haberler

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti
Formula 1 Formula 1

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"

Leclerc: "Son derece mutluyum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Son derece mutluyum"

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.