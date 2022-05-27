Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı

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Tsunoda, ikinci antrenman seansında tünel çıkışında Magnussen ile olan olayı nedeniyle hakemler tarafından çağrılmıştı.

İki pilot hakemlerle görüştü ve incelemede Magnussen'in yaklaştığı esnada Tsunoda'ya gerekli uyarıların yapıldığı görüldü.

Yapılan tüm uyarılara rağmen Tsunoda'nın yarış çizgisinde kalmayı tercih ettiği, bu yüzden Magnussen'i pist dışına itmiş olduğu anlaşıldı.

Hakemlerden yapılan açıklamada, "Normalde antrenman seansındaki engellemeler için ceza verilmesi pek sık olan bir şey değildir. Ancak bu olay, bir cezayı hak edecek kadar ciddi bir olaydı." şeklinde açıklama yaptılar.

Bu, Tsunoda'nın bu sezon aldığı dördüncü kınama oldu. Pilotlar 5 kınama aldıklarında 10 sıra grid cezası alıyorlar. Yani Tsunoda bir kınama daha alırsa 10 sıra grid cezası alacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sportif Kurallarda, "Bir Şampiyona'da 5 kınama cezası alan pilota, 5. cezasının ardından bir sonraki etkinlikte 10 sıra grid cezası verilir." deniyor.

Bu kınamalardan en az dördünün sürüş ihlali nedeniyle verilmiş olması gerekiyor. Tsunoda'nın daha önceki kınamaları Avustralya'daki sıralamalarda aşırı yavaş gittiği, Avustralya'daki antrenmanda Sebastian Vettel'i, Bahreyn'deki antrenmanlarda ise Charles Leclerc'i engellediği için verilmişti.

Tsunoda, Magnussen ile ne olduğunu tam olarak anlayamadığını, kendisinin 1. antrenmanda ona aynı virajda yer verdiğini ama onun geride kaldığını söyledi.

Tsunoda, "Bu sefer şikanda biraz zorlayıp 11. viraja kadar yol verecektim."

"Ancak o şikandan düz geçti. Bana göre burası geçiş yapmak için tek yer. Ona yol verip geçmesini sağlamak zordu." dedi.