Tsunoda, Monako’da aracına olan “güvenini kaybetmiş”

Japon pilot, ikinci antrenman seansında bariyerlere çarptıktan sonra Helmut Marko’yu oldukça öfkelendirmişti çünkü Tsunoda, Monako’da ilk kez piste çıktığından buranın koşullarına alışabilmesi için aracını duvarlardan uzak tutması gerektiği “binlerce defa” söylenmişti.

Tsunoda, sıralama turlarının birinci bölümünde elenerek, seansı 6. sırada tamamlayan takım arkadaşı Pierre Gasly’nin oldukça gerisinde kaldı ve antrenmanlarda yaptığı kazanın güvenini oldukça sarstığını dile getirdi.

Genç pilota sıralamalardaki formu hakkında düşünceleri sorulduğunda Gasly ile olan hız farkının Monako’ya özel bir durum mu yoksa daha geniş çaplı bir sorun mu olduğuna dair yorumlarda bulundu.

Formula1.com’a verdiği demeçte Tsunoda, “Buna %50 - %50 derim. Kesinlikle benim sorumlu olduğum taraflar da vardı ki temel sorunum ikinci antrenman seansında birçok tur kaybetmem oldu.”

“Burada diğer herkese kıyasla aracıma olan güvenim azaldı ve özellikle sıralamalarda en iyi sonucu alabilmek için bu güvene sahip olmanız gerekiyor.”

“Bu benim hatamdı, bu sorunu kendime ben yaratmıştım ama diğer taraftan aracın gelişimi ve ayarları tam olarak olması gerektiği gibi değildi.”

“Önümüzdeki zamanlar için bunları bir araya getirmeyi başarmalıyım.” dedi.

İki AlphaTauri pilotu da yarışa başladıkları sırada finiş gördüler ve bu, Tsunoda’nın takım arkadaşından 10 sıra geride olduğu anlamına geliyordu.

Genç pilot, takımının ve kendisinin öndeki araçları geçebilmek için farklı bir strateji uyguladıklarını fakat bu kumarın başarılı sonuçlanmadığını söyledi ve bu nedenle Tsunoda yarıştan puansız ayrılmış oldu.

Tsunoda, “Bizim için zor bir hafta oldu, özellikle de yarış açısından. Bu yarış için bir strateji belirlemiş olsak da genel anlamda işe yaramadı.”

“Fakat ben de bu kararı tamamen desteklemiştim çünkü iyi puanlar alabilmek için diğer araçlara kıyasla daha farklı bir şey yapmamız gerekiyordu.”

“Biraz kumar oynamamız gerekti ama bu iyi sonuçlanmadı. Tüm gün boyunca bir aracın arkasında sıkışıp kaldım.”

“Tempomuz iyiydi ama tüm hafta sonuyla ilgili ana sorun, sıralama turlarındaki performansımızdı. Umarım gelecekte daha iyi sonuçlar almak için bu sıralama temposu sorunumuzun üstesinden geliriz.” dedi.