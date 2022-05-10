Tsunoda: "Miami GP benim için hayal kırıklığıydı"

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Yuki Tsunoda, Miami GP'de ortada pek fazla görünmeyen isimlerden birisiydi ve büyük bir sorun ya da ola yaşamamasına rağmen yarışı 12. sırada tamamlayarak hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Tsunoda, tempo yakalamakta zorlandığını söyledi.

Japon pilot, "Bugün gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Özellikle ilk turda çok fazla zorlandım ve bazı araçların gerisinde kaldım."

"Yarışın geri kalanında bu pozisyonları geri kazanmaya çalışsam da bunu yapmak çok zordu ve yükselmeyi başaramadım."

"İlk antrenmandan bu yana araç içerisinde olan güvenimi yavaş yavaş artırdığım için mutluydum. Bu yüzden bu kadar kötü performans gösterdiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

AlphaTauri'den Jody Egginton, Yuki Tsunoda hakkında şunları söyledi: "Yuki ilk bölümde zorlandı, bu yüzden erken pit stop yaparak kumar oynadık ancak ikinci bölümdeki hızı ve araç dengesi tutarsızdı."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu da yeterince yükselmesinin zor olduğu anlamına geliyordu. Bu sorunların arkasındaki nedenleri anlamak adına tüm verilere bakmalıyız."

"Yumuşak lastiklerle attığı son bölümde iyi bir tempoya sahipti ancak bu noktada daha fazla ilerlemek için yeterli tur kalmamıştı ve puan alamadı."

Gasly de yarış içerisinde puan alabilecek bir konumdayken Fernando Alonso'nun temasıyla vakit kaybetti ve daha sonra lando Norris ile de temas yaşayarak yarışa veda etti.

Gasly, "Bugün gerçekten üzüntü verici bir gündü. Çünkü yarış, Alonso ile yaşadığımız temasa kadar gayet iyiydi."

"Orada aldığımız darbe ile araç hasar gördü ve bundan sonra pist üstünde kalmak neredeyse imkansızdı çünkü araçta çok fazla hasar vardı. Ardından pite geri dönmeye çalışırken Norris'le de temas ettik."

"Yine de bugün çıkarabileceğimiz bazı pozitif şeyler var. Örneğin güçlü şekilde başladık ve aracın hızı oldukça iyiydi."

"Tabii ki böyle bir günden puanla ayrılamamak gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor."