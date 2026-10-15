Formula 1

İddia: Tsunoda, Meyer Shank ile IndyCar testine çıkacak

Yuki Tsunoda'nın 26 Ekim'de Barber Motorsports Park'ta Meyer Shank Racing ile IndyCar testine çıkması bekleniyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 15:40

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Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Yuki Tsunoda'nın, MSR'nin IndyCar değerlendirme testine katılması planlanıyor. IndyCar takımlarının yaklaşık yarısının, sürücüleri değerlendirmek veya geliştirme çalışmaları yapmak amacıyla Barber'daki teste katılması bekleniyor.

Tsunoda veya takım henüz teste katılımı resmen doğrulamadı. Ancak MSR'nin ortaklarından Michael Shank, takımın mevcut iki yarış sürücüsünden hiçbirinin bu testte direksiyon başına geçmesinin beklenmediğini doğruladı.

Honda motorları kullanan MSR, Chip Ganassi Racing ile yakın iş birliği yürütüyor ve Felix Rosenqvist ile 2026 Indianapolis 500'ü kazandı. Honda, Tsunoda'nın kariyeri boyunca Japon sürücüye destek verdi.

Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Barber'daki test, Tsunoda'nın gelecek sezon IndyCar'da yarışma şansının olup olmadığını belirlemek açısından önem taşıyacak. Seride 2027 sezonu için mevcut seçenekler oldukça sınırlı. Şu anda Honda motoru kullanan takımlar arasında henüz boş koltukları bulunan tek ekip Dale Coyne Racing.

Tsunoda için daha büyük fırsatın ise 2028'de ortaya çıkması bekleniyor. Meyer Shank Racing, o sezon Honda'nın fabrika destekli takımı olarak yarışmaya başlayacak. Barber'daki test, Japon sürücünün bu koltuk için değerlendirilen isimler arasına girmesini sağlayabilir.

Barber'da piste çıkması halinde Tsunoda, ikinci kez bir IndyCar aracı kullanmış olacak.

Japon sürücü ilk deneyimini Kasım 2024'te, Las Vegas Motor Speedway'nin yol pistinde düzenlenen bir Honda ortak etkinliğinde yaşamıştı.

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- Motorsport.com Ekibi

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