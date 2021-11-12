Tsunoda, Meksika'daki Q3 olayı hakkında Red Bull'la "pozitif bir görüşme" yapmış

AlphaTauri pilotu Tsunoda, sıralama turlarının son bölümünde takım arkadaşı Pierre Gasly'e hava koridoru vermiş ve ardından pite doğru gitmeye başlamıştı. Ancak tur bitmeden önce Perez ve Verstappen kendisini yakaladı. Takım radyosundan ikilinin büyük bir hızla kendisine yaklaştığının söylenmesi üzerine Tsunoda, pist dışına çıktı.

Bu olayı gördükten sonra dikkati dağılan Perez, pist dışına çıkarken, o noktada ardından gelen Verstappen ise ön tarafta kaza olduğunu düşünerek anlık olarak ayağını gazdan çekti. Bu da son turunun heba olduğu anlamına geliyordu.

Red Bull F1 patronu Horner, seansın ardından verdiği demeçte, Perez ve Verstappen'in "Tsunoda'landığını" söyledi ve genç sürücüyü eleştirdi. Ancak AlphaTauri patronu Franz Tost, Japon sürücüyü savunarak yanlış hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Perşembe günü Brezilya'da bu konudaki bir soruya yanıt veren Tsunoda, AlphaTauri takımının kendisine verdiği bilgiler doğrultusunda yapabileceği başka bir şey olmadığını ve konuyu Red Bull ile görüştüğünü belirtti.

Tsunoda, "Evet, sıralama turlarının son bölümü hakkında pek çok kez konuştuk."

"Mühendisler, bu durumda bundan daha fazlasını yapamayacağım konusunda hemfikirler. Fakat aynı zamanda radyo konuşmaları hakkında öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu da açıkça görüyoruz."

"Sanırım bu olay öncesinde elimizde daha fazla bilgi olsaydı ya da daha fazla bilgi isleseydim sanırım bu durumda olmazdık. Bu açıdan gerçekten talihsiz bir durumdu."

"Ayrıca ertesi gün bu konuyu Red Bull ile de görüştüm. Güzel bir sohbet oldu ve bu durumu, onların üçüncü bölüm hakkındaki bakış açılarını dinledim."

"Bu, sadece talihsizlikti ve bundan ders çıkarıp, bir dahaki sefere yanı şeyi yapmamaya çalışmamız gerekiyor." dedi.

Tsunoda motor cezası nedeniyle geriden başladığı yarışta, ilk virajda yaşanan kaza sonrası yarış dışı kaldı.