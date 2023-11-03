Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Tsunoda, Meksika’daki kazasının ardından kendini odaya kapatmış

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Meksika Grand Prix’sinde Oscar Piastri ile yaşadığı temasından ardından yaşadığı suçluluk hissinden ötürü otel odasından çıkmadığını açıkladı.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Güncelleme
Yuki Tsunoda, AlphaTauri istikrarlı

Meksika Grand Prix’sinde McLaren’in çaylak pilotu ve Yuki Tsunoda bizlere güzel bir mücadele izletmişti. Yarışın 49. turuna geldiğimizde Tsunoda, start finiş düzlüğünde DRS yardımıyla Piastri’ye atak yapmaya çalışmıştı. 

Ancak Tsunoda, Piastri’yle yan yana virajı dönmeye çalışırken sağ arka tekerleği Piastri’nin sol ön tekerleğine çarptı ve spin attı.

Spin atan Japon pilot yarışa 16. sırada devam etmek zorunda kaldı ve yarışı 12. sırada tamamlayarak puan barajının dışında kaldı.

Tsunoda, Piastri’yi geçme girişimde kendini savunmakla beraber yaşadığı hayal kırıklığını sindiremediğini ve kendisini Meksika’da kaldığı otel odasına kapattığını açıkladı.

Brezilya Grand Prix’si öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Tsunoda, şunları söyledi: “Yarıştan sonra hayal kırıklığına uğradım çünkü takım için puan kazanma şansım vardı.”

“Kazaya kadar çok iyi bir yarış geçiriyordum. Bu yüzden büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Bu hayal kırıklığını sindirmek çok zordu.”

“Normalde Meksika’da yarış sonrası eğlenebileceğiniz çok fırsat var. Ancak ben tüm planlarımı iptal ettim ve odadan çıkmadım.”

“Büyük bir fırsatı mahvettim. Yarışı beşinci sırada bitirebilirdim.”

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, collide as they battle for position

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, collide as they battle for position

Tsunoda, McLaren pilotu Piastri’yi geçerken “mümkün olduğunca sabırlı olmaya çalıştığını” ve start finiş düzlüğünün sonunda DRS yardımıyla Piastri’nin yanına gelmenin oldukça kolay olduğunu belirtti. 

Japon pilotun AlphaTauri’nin takımlar şampiyonasında yedinci olmak için Williams’ı geride bırakarak fazladan para ödülü kazanmaya çalıştığı bir dönemde bu kazaya karışması dikkatleri çekti. Japon pilot daha dikkatli olması gerektiğini kabul etti.

Tsunoda, Autosport muhabirlerinin bu olayla ilgili nasıl değerlendirmeler yapacağı sorusuna ise şöyle cevap verdi: Her şeyden önce kendimi suçlu hissediyorum.”

“Kötü bir yarış geçirdikten sonra hayatıma öylece devam edersem kendimi oldukça kötü hissediyorum.”

“Belki kendimle yüzleşmem benim için iyi sonuçlanabilir ancak sadece geçici bir şey gibi duruyor.”

“Gelecekte neleri geliştirebileceğim üzerine oldukça düşündüm.”

“Bu hatam sonrası odaya kapanmak bana her şeyi yeniden düşünmek için zaman verdi.”

“Odaya kapanma mevzusu benim kötü yarış geçirdikten sonra hep yaptığım bir şey. İyi bir yarış geçirirsem parti yapmayı tercih ediyorum.”

Tsunoda daha önceki açıklamalarında duyguları üzerindeki hakimiyetini geliştirmek için deneyimli takım arkadaşı Daniel Ricciardo’dan çok şey öğrendiğini açıklamıştı. Ayrıca Japon pilot, duyguları üzerinde hakimiyet kurmanın son birkaç yarışa kadar hiç başaramadıği bir şey olduğunun altını çizmişti.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez ikincilik mücadelesinde Verstappen'in desteğini alacağından "emin"
Sonraki haber Verstappen, Brezilya GP için olası takım emirleri hakkında konuştu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Brezilya, 2030 sonuna kadar F1 takviminde!

Brezilya, 2030 sonuna kadar F1 takviminde!

Formula 1
Brezilya GP

Brezilya, 2030 sonuna kadar F1 takviminde! Brezilya, 2030 sonuna kadar F1 takviminde!

Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi

Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi

Formula 1
Mexico City GP

Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi

F1 Academy şampiyonu Garcia, 2024’te FRECA'da yarışacak

F1 Academy şampiyonu Garcia, 2024’te FRECA'da yarışacak

Formula Regional European Championship

F1 Academy şampiyonu Garcia, 2024’te FRECA'da yarışacak F1 Academy şampiyonu Garcia, 2024’te FRECA'da yarışacak

Yuki Tsunoda
Daha fazlası
Yuki Tsunoda
Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

Formula 1
Brezilya GP

Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var” Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

Tsunoda, pite çağırıldığında aracı arızalandı sanmış

Tsunoda, pite çağırıldığında aracı arızalandı sanmış

Formula 1
Amerika GP

Tsunoda, pite çağırıldığında aracı arızalandı sanmış Tsunoda, pite çağırıldığında aracı arızalandı sanmış

Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"

Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"

Formula 1
Amerika GP

Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir" Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"

AlphaTauri
Daha fazlası
AlphaTauri
Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi

Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi

Formula 1
Brezilya GP

Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi

Tost: "Ricciardo'nun formunu bulacağından şüphem yoktu"

Tost: "Ricciardo'nun formunu bulacağından şüphem yoktu"

Formula 1
Brezilya GP

Tost: "Ricciardo'nun formunu bulacağından şüphem yoktu" Tost: "Ricciardo'nun formunu bulacağından şüphem yoktu"

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Formula 1
Mexico City GP

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Son Haberler

Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

F1 Formula 1
Brezilya GP

Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout

Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak

Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak

WEC WEC
Bahreyn

Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak

Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor" Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Leclerc: "Kazanmak zor olacak" Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol