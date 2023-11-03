Tsunoda, Meksika’daki kazasının ardından kendini odaya kapatmış
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Meksika Grand Prix’sinde Oscar Piastri ile yaşadığı temasından ardından yaşadığı suçluluk hissinden ötürü otel odasından çıkmadığını açıkladı.
Meksika Grand Prix’sinde McLaren’in çaylak pilotu ve Yuki Tsunoda bizlere güzel bir mücadele izletmişti. Yarışın 49. turuna geldiğimizde Tsunoda, start finiş düzlüğünde DRS yardımıyla Piastri’ye atak yapmaya çalışmıştı.
Ancak Tsunoda, Piastri’yle yan yana virajı dönmeye çalışırken sağ arka tekerleği Piastri’nin sol ön tekerleğine çarptı ve spin attı.
Spin atan Japon pilot yarışa 16. sırada devam etmek zorunda kaldı ve yarışı 12. sırada tamamlayarak puan barajının dışında kaldı.
Tsunoda, Piastri’yi geçme girişimde kendini savunmakla beraber yaşadığı hayal kırıklığını sindiremediğini ve kendisini Meksika’da kaldığı otel odasına kapattığını açıkladı.
Brezilya Grand Prix’si öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Tsunoda, şunları söyledi: “Yarıştan sonra hayal kırıklığına uğradım çünkü takım için puan kazanma şansım vardı.”
“Kazaya kadar çok iyi bir yarış geçiriyordum. Bu yüzden büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Bu hayal kırıklığını sindirmek çok zordu.”
“Normalde Meksika’da yarış sonrası eğlenebileceğiniz çok fırsat var. Ancak ben tüm planlarımı iptal ettim ve odadan çıkmadım.”
“Büyük bir fırsatı mahvettim. Yarışı beşinci sırada bitirebilirdim.”
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, collide as they battle for position
Tsunoda, McLaren pilotu Piastri’yi geçerken “mümkün olduğunca sabırlı olmaya çalıştığını” ve start finiş düzlüğünün sonunda DRS yardımıyla Piastri’nin yanına gelmenin oldukça kolay olduğunu belirtti.
Japon pilotun AlphaTauri’nin takımlar şampiyonasında yedinci olmak için Williams’ı geride bırakarak fazladan para ödülü kazanmaya çalıştığı bir dönemde bu kazaya karışması dikkatleri çekti. Japon pilot daha dikkatli olması gerektiğini kabul etti.
Tsunoda, Autosport muhabirlerinin bu olayla ilgili nasıl değerlendirmeler yapacağı sorusuna ise şöyle cevap verdi: Her şeyden önce kendimi suçlu hissediyorum.”
“Kötü bir yarış geçirdikten sonra hayatıma öylece devam edersem kendimi oldukça kötü hissediyorum.”
“Belki kendimle yüzleşmem benim için iyi sonuçlanabilir ancak sadece geçici bir şey gibi duruyor.”
“Gelecekte neleri geliştirebileceğim üzerine oldukça düşündüm.”
“Bu hatam sonrası odaya kapanmak bana her şeyi yeniden düşünmek için zaman verdi.”
“Odaya kapanma mevzusu benim kötü yarış geçirdikten sonra hep yaptığım bir şey. İyi bir yarış geçirirsem parti yapmayı tercih ediyorum.”
Tsunoda daha önceki açıklamalarında duyguları üzerindeki hakimiyetini geliştirmek için deneyimli takım arkadaşı Daniel Ricciardo’dan çok şey öğrendiğini açıklamıştı. Ayrıca Japon pilot, duyguları üzerinde hakimiyet kurmanın son birkaç yarışa kadar hiç başaramadıği bir şey olduğunun altını çizmişti.
Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”
Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var” Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”
Tsunoda, pite çağırıldığında aracı arızalandı sanmış
Tsunoda, pite çağırıldığında aracı arızalandı sanmış Tsunoda, pite çağırıldığında aracı arızalandı sanmış
Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"
Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir" Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"
Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi
Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi Ricciardo, 2024 sezonunda Red Bull’a geçeceği iddialarına yanıt verdi
Tost: "Ricciardo'nun formunu bulacağından şüphem yoktu"
Tost: "Ricciardo'nun formunu bulacağından şüphem yoktu" Tost: "Ricciardo'nun formunu bulacağından şüphem yoktu"
Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı
Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı
Son Haberler
Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout
Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout
Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak
Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak
Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"
Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor" Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"
Leclerc: "Kazanmak zor olacak"
Leclerc: "Kazanmak zor olacak" Leclerc: "Kazanmak zor olacak"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar