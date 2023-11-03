Tsunoda, Meksika’daki kazasının ardından kendini odaya kapatmış

Meksika Grand Prix’sinde McLaren’in çaylak pilotu ve Yuki Tsunoda bizlere güzel bir mücadele izletmişti. Yarışın 49. turuna geldiğimizde Tsunoda, start finiş düzlüğünde DRS yardımıyla Piastri’ye atak yapmaya çalışmıştı.

Ancak Tsunoda, Piastri’yle yan yana virajı dönmeye çalışırken sağ arka tekerleği Piastri’nin sol ön tekerleğine çarptı ve spin attı.

Spin atan Japon pilot yarışa 16. sırada devam etmek zorunda kaldı ve yarışı 12. sırada tamamlayarak puan barajının dışında kaldı.

Tsunoda, Piastri’yi geçme girişimde kendini savunmakla beraber yaşadığı hayal kırıklığını sindiremediğini ve kendisini Meksika’da kaldığı otel odasına kapattığını açıkladı.

Brezilya Grand Prix’si öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Tsunoda, şunları söyledi: “Yarıştan sonra hayal kırıklığına uğradım çünkü takım için puan kazanma şansım vardı.”

“Kazaya kadar çok iyi bir yarış geçiriyordum. Bu yüzden büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Bu hayal kırıklığını sindirmek çok zordu.”

“Normalde Meksika’da yarış sonrası eğlenebileceğiniz çok fırsat var. Ancak ben tüm planlarımı iptal ettim ve odadan çıkmadım.”

“Büyük bir fırsatı mahvettim. Yarışı beşinci sırada bitirebilirdim.”

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, collide as they battle for position

Tsunoda, McLaren pilotu Piastri’yi geçerken “mümkün olduğunca sabırlı olmaya çalıştığını” ve start finiş düzlüğünün sonunda DRS yardımıyla Piastri’nin yanına gelmenin oldukça kolay olduğunu belirtti.

Japon pilotun AlphaTauri’nin takımlar şampiyonasında yedinci olmak için Williams’ı geride bırakarak fazladan para ödülü kazanmaya çalıştığı bir dönemde bu kazaya karışması dikkatleri çekti. Japon pilot daha dikkatli olması gerektiğini kabul etti.

Tsunoda, Autosport muhabirlerinin bu olayla ilgili nasıl değerlendirmeler yapacağı sorusuna ise şöyle cevap verdi: Her şeyden önce kendimi suçlu hissediyorum.”

“Kötü bir yarış geçirdikten sonra hayatıma öylece devam edersem kendimi oldukça kötü hissediyorum.”

“Belki kendimle yüzleşmem benim için iyi sonuçlanabilir ancak sadece geçici bir şey gibi duruyor.”

“Gelecekte neleri geliştirebileceğim üzerine oldukça düşündüm.”

“Bu hatam sonrası odaya kapanmak bana her şeyi yeniden düşünmek için zaman verdi.”

“Odaya kapanma mevzusu benim kötü yarış geçirdikten sonra hep yaptığım bir şey. İyi bir yarış geçirirsem parti yapmayı tercih ediyorum.”

Tsunoda daha önceki açıklamalarında duyguları üzerindeki hakimiyetini geliştirmek için deneyimli takım arkadaşı Daniel Ricciardo’dan çok şey öğrendiğini açıklamıştı. Ayrıca Japon pilot, duyguları üzerinde hakimiyet kurmanın son birkaç yarışa kadar hiç başaramadıği bir şey olduğunun altını çizmişti.