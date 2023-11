Tsunoda, Meksika’daki kazasının ardından kendini odaya kapatmış

Meksika Grand Prix’sinde McLaren’in çaylak pilotu ve Yuki Tsunoda bizlere güzel bir mücadele izletmişti. Yarışın 49. turuna geldiğimizde Tsunoda, start finiş düzlüğünde DRS yardımıyla Piastri’ye atak yapmaya çalışmıştı.

Ancak Tsunoda, Piastri’yle yan yana virajı dönmeye çalışırken sağ arka tekerleği Piastri’nin sol ön tekerleğine çarptı ve spin attı.

Spin atan Japon pilot yarışa 16. sırada devam etmek zorunda kaldı ve yarışı 12. sırada tamamlayarak puan barajının dışında kaldı.

Tsunoda, Piastri’yi geçme girişimde kendini savunmakla beraber yaşadığı hayal kırıklığını sindiremediğini ve kendisini Meksika’da kaldığı otel odasına kapattığını açıkladı.

Brezilya Grand Prix’si öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Tsunoda, şunları söyledi: “Yarıştan sonra hayal kırıklığına uğradım çünkü takım için puan kazanma şansım vardı.”

“Kazaya kadar çok iyi bir yarış geçiriyordum. Bu yüzden büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Bu hayal kırıklığını sindirmek çok zordu.”

“Normalde Meksika’da yarış sonrası eğlenebileceğiniz çok fırsat var. Ancak ben tüm planlarımı iptal ettim ve odadan çıkmadım.”

“Büyük bir fırsatı mahvettim. Yarışı beşinci sırada bitirebilirdim.”

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, collide as they battle for position