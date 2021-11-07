Tsunoda, Meksika GP'nin sıralama turlarında yaşanan olayda neden suçlu değildi?

Tsunoda, sıralama turlarının son bölümünde yaşananların akabinde Red Bull pilotlarının son turlarını mahvetmekle suçlandı.

Peki, sıralama turlarının son anlarında aslında neler yaşandı ve Japon pilot gerçekten suçlu muydu?

Aslında, bu olayın öncesinde normalde yaşanması beklenmeyen birkaç olay üst üste geldi.

Sıralama turlarının ilk iki bölümünde pilotların yavaşladığını görsek de sıralama turlarının son bölümünde herkes hafta sonu boyunca atacakları en hızlı turları atmaya çalışırken bir pilotun yavaşlaması nadiren görülen bir durum.

Tsunoda'nın Q3'ün sonunda yavaşlaması, AlphaTauri takımının stratejisi yüzündendi. Japon pilotun güç ünitesinde değişikliklere gidilmiş ve bu yüzden ceza alınmıştı.

Dolayısıyla sıralama turlarına gidilirken Tsunoda'nın iki hedefi bulunuyordu: Grid cezası bulunan diğer pilotların önünde yer al ve Pierre Gasly'e hava koridoru sağla.

Son birkaç yarıştır cezalar arttığından, ceza alan pilotların takım arkadaşlarına hava koridoru sağlayarak yardımcı olduğunu görmüştük ancak ceza alan pilotlar, yumuşak lastikle yarışa başlamak istemediklerinden Q3'e kalmıyorlardı. Bu yüzden de genellikle sırlama turlarının ilk iki bölümünde hava koridoru sağlanıyordu.

Ancak bu sefer, ceza alan iki pilot sıralama turlarının son bölümüne kaldı. Lando Norris, bunu orta hamurla başardı, Tsunoda'nın ise yumuşak lastiği kullanması gerekti. Böylelikle Japon pilot, yarışa herkesin kaçındığı yumuşak lastikle başlamak zorunda kalacaktı.

Tsunoda'nın Q3'e kalmasının iyi tarafı ise Gasly'e hava koridoru sağlayacak olmasıydı.

Tsunoda, Gasly'e hava koridoru sağlamasının ardından kenara çekilecekti ve zaman turunda olan birçok pilota yol vermesi gerekecekti.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aşağıda, Q3'ün son bölümünde Tsunoda'yla yarış mühendisi Mattia Spini arasındaki konuşmalar yer alıyor. Tsunoda, Q3'ün son dakikalarında Gasly'e hava koridoru sağlamak için pistteydi ve turuna hazırlanıyordu. Japon pilotun önünde ise Ricciardo yer alıyordu.

Takım: "Pozisyonunu koru, her şey iyi görünüyor, burada kal."

TSU: "Ricciardo'ya baskı yapıyorum."

Takım: "Çok iyi gidiyorsun, sorun yok."

Stadyum bölgesine gelindiğinde, Tsunoda, önünde yer alan Ricciardo'yla arasındaki farkın açılması için yavaşladı. Gasly de Tsunoda'nın hava koridorunu kullanacağından Japon pilota yaklaştı ve yerini aldı.

Takım: "Tamam, arkanda kimse zaman turunda değil. Ricciardo'yla arandaki farkı açmak için iyi bir zaman. Fark iki saniye, şimdi 6 saniye oldu. İyi durumdayız. Başlayabilirsin."

Ricciardo'yla arasındaki farkın açılmasının ardından Tsunoda, ana düzlüğe çıktı ve tam gaz ilerledi. Japon pilot, takım arkadaşı Gasly'e hava koridoru sağladı ve düzlüğün sonunda sağa açılarak Gasly'e yol verdi. Böylelikle de takımın istediklerini yerine getirmiş oldu.

Gasly'e hava koridoru verip, düzlüğün sonunda sağa açılan Tsunoda, ilk üç virajı aldı ve sonrasında da 4. viraja doğru yöneldi.

Bu noktadan sonra önemli olan, zaman turunda olmayan Tsunoda'nın, zaman turundaki pilotları engellememesi olacaktı.

Takım: "Tamam, güzel iş çıkardın. Sainz 12 saniye arkamızda."

Tsunoda, bu mesajın ardından 4, 5 ve 6. virajları da kısmen yavaş bir şekilde geçti.

Takım: "Sainz 7 saniye arkamızda, zaman turunda. Deltanı negatif tut."

Tsunoda, Sainz'ın önünden açık bir şekilde açılmak istediğinden, 6. virajın çıkışındaki mini düzlükte neredeyse durma noktasına geldi.

Tsunoda'nın mühendisinin göndermiş olduğu "Deltanı negatif tut" mesajı önemli bir mesajdı çünkü bu Tsunoda'ya bir nevi bir hızlanma çağrısı niteliğindeydi. Tsunoda, pite dönüş turunda çok yavaş gidemezdi ve FIA tarafından pite dönüş turlarında istenen minimum hızı yakalaması gerekiyordu."

Takım: "Ve şimdi Perez 4 saniye arkamızda, zaman turunda."

Bu mesaj geldiğinde Tsunoda hızlı geçilen "S" bölgelerindeydi. Bu viraj kompleksinde bir başka pilotu engellemek oldukça kolay. Tsunoda, Perez'in önünden açılabilmek için hızlandı ve 10. virajın kaçış alanına sürdü.

Normal şartlarda bu oldukça normal bir hareket olurdu ancak Tsunoda'nın kaçış alanına çıkmasıyla birlikte büyük bir toz bulutu kalktı.

Takım: "Perez arkanda ve Verstappen 3 saniye arkanda. S******!"

Bu noktada Tsunoda'nın yarış mühendisi Spini, Perez'in kaçış alanına taştığını ve bu iki pilotun Verstappen'in turuna etki ettiğini fark etti.

Belli bir duraklamanın ardından Tsunoda şöyle dedi: "Yani onun geçmesine izin verdim... Ben hiçbir şey yapmadım."

Tsunoda'nın mühendisi Spini, Tsunoda stadyum bölgesine doğru ilerlerken diğer pilotlarla aralarındaki farkları söylemeye devam etti.

Stadyum bölgesine girilmeden önceki düzlükte Bottas ve Leclerc, Tsunoda'nın yanından geçtiler. Stadyum bölgesindeki yavaş virajlarda Hamilton, Tsunoda'ya yaklaşıyordu. Tsunoda, pistin dışına çıkarak bu sefer de Hamilton'a yol verdi.

Japon pilot sonrasında pite geldi ve radyo konuşmaları burada devam etti.

Tsunoda: "Hiçbir şey yapamazdım."

Spini: "Anladım, ona boşluk verdin. Daha fazla bir şey yapamazdın, anlaşıldı."

Spini: "Yuki, Norris'in önündeyiz ve Gasly 5. oldu. Çok iyi bir iş çıkardın."

Tsunoda'nın mühendisi Spini, olumlu havasını korumaya çalışsa da yaşanan olayın tekrarları yayınlanmaya başladı ve Verstappen'in sinirli radyo mesajı yayına geldi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Son turunda pistten taşan ve evinde gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlama hayallerinin kaybolduğunu fark eden Perez, pit yoluna gelip, kapalı parkta durana kadar bir şey söylemedi.

Meksikalı pilotun mesajı kısaydı: "Ahhhhhh, tanrı aşkına."

Pistten iki aracın çıktığını gören Verstappen, sarı bayrakların çıkacağını düşünerek ayağını kısa bir süreliğine gazdan çekti ancak sarı bayraklar çıkmadı.

Aslında bakılacak olursa, bu virajdaki görevliler iyi bir iş yaptılar. Görevliler, pilotlar son turlarını atarken sarı bayrak çıkarmanın önemini ve yaratacağı etkiyi anladılar ve pozisyonu avantaja bırakan bir futbol hakemi gibi, olayın akmasına izin verdiler.

Verstappen, ayağını gazdan çekmesinden biraz sonra sarı bayrak çıkmadığını fark etti ancak turu çoktan hasar almıştı. Hollandalı pilot sonrasında 13. virajda bir blokaj yaptı ve son virajın çıkışında aracın arkasını kaydırdı.

Çizgiyi geçmesinin ardından radyoyu açan Verstappen, "Ah tanrı aşkına, benim önümde ne oldu?" dedi.

Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ise şöyle dönüt verdi: "Tam emin değilim. Slow button'ı aç. Tsunoda sadece... bilmiyorum aracı park etti ve Checo'nun turu bırakması gerekti."

Bunun üzerinde Verstappen, "İnanılmaz, tam bir aptal." dedi.

Yaşananların biraz sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında, Hollandalı pilot olayların nasıl geliştiğini anlattı.

Verstappen, "Benim önümde ne oldu bilmiyorum. Ancak Yuki, Checo'nun önüne çıkmış olmalı ve sonrasında elbette ikisi de pistten çıkmak zorunda kaldılar."

"Çok hızlı geliyorsunuz dolayısıyla ne olduğunu tamı tamına söylemek zor. Sadece fazlasıyla toz gördüm ve bu yüzden bir aracın kaza yaptığını düşündüm."

"Sarı bayrak kurallarına Meksika'da daha önce yakalanmıştım ve bu yüzden biraz yavaşladım."

"Sonrasında sarı bayrak çıkmadı ve zorlamaya devam ettim ancak elbette çoktan 0.250 saniye kaybolmuştu. Yani turum bitmişti." ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner da kendi görüşünü belirtme konusunda hızlı davrandı.

Horner, "Tsunoda'landığımızı düşünüyorum. Her iki pilotumuz da son turlarında iyi gidiyordu. Max, 0.25 saniye daha iyiydi. Checo ise 0.2 saniyenin hemen altındaydı. Onun pistin o bölümünde neden gezindiğini anlayamıyorum. Bu hayal kırıklığı yarattı çünkü her iki pilotumuzu etkiledi. Bundan dolayı oldukça sinirlendiler." dedi.

Tsunoda'ya karşı olan tepki gitgide büyüyordu ve Tsunoda, çoğu kişi tarafından bu olayda hatalı olarak görülüyordu. Ancak Tsunoda'ya tepki gösteren kişilerden bazıları, Tsunoda'nın Perez'in önünden açılmak için pistten çıktığını anlamamıştı.

Sıralama turlarının hemen sonrasında basınla buluşan Tsunoda, hâlâ tam olarak ne olduğu konusunda emin değildi.

Konu hakkında konuşan Tsunoda, "Red Bull'ların turlarını ben mahvetmedim. Kendi hatalarıydı. Max'a ne oldu bilmiyorum. Max'ı da mı yavaşlattım?" dedi.

Bir takım çalışanının kendisine olayın videosunu izletmesinin ardından Japon pilot şöyle devam etti: "Ben dışarıya çıktım ve bundan daha fazlasını yapamadım. Yani, bilmiyorum, bu durumda nereye gitmeliyim?"

"Bir şansım daha olsaydı yine aynısını yapardım. Bilmiyorum, ne yapmalıydım? Yanlış şeyi yaptığımı mı düşünüyorsunuz?"

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Perez, Tsunoda'nın önünde olması nedeniyle yere basma gücü kaybettiğini ve bu yüzden pistten taştığını dile getirdi.

Meksikalı pilot, "Yuki hemen önümdeydi bence ona biraz fazla yakındım ve zaten zaman kaybetmiştim çünkü hızlı virajlardan geçiyorduk ve önünüzde bir araç olduğunuzda o bölüm çok zor oluyor. Maalesef sonrasında da aracı kaybettim." dedi.

Ancak Perez'in önündeki Tsunoda'nın yavaş gittiğini hesaba katarsak; Tsunoda'nın getirdiği kirli havanın etkisi aracı kaybetmeye neden olacak kadar büyük olabilir mi?

Yoksa bu olay daha çok Perez'in ortaya çıkan büyük toz bulutundan dolayı bir anlık dikkatinin dağılmasından mı kaynaklandı?

Perez, sıralama turlarındaki son turunda tam anlamında limitteydi. Meksikalı pilot, kendi evinde pole pozisyonuna ulaşmak istiyordu ve bunu, 3. antrenman turlarında ilk sırayı aldığı ancak sıralama turlarında 3. antrenmandaki kadar iyi olmayan bir araçla yapmaya çalışıyordu.

Ayrıca Perez'in, Mercedes'in sıralama turlarındaki sürpriz temposunu yakalamak için daha da zorlaması gerekiyordu ve Perez'i bu limitin üstüne çıkararak yolun dışına itmek için çok fazla güce ihtiyaç olmazdı.

Sıralama turlarının son bölümünde yavaş bir araç görmenin ne kadar anormal bir durum olduğunu da unutmamak gerek. Perez, sıralama turlarının son bölümünde, önünde yavaş bir şekilde ilerleyen ve aktif bir şekilde kendisinin önünden açılmayı planlayan bir araç görmeyi beklemiyordu.

Takımı tarafından Perez'e önünde yavaş bir araç olacağı da söylenmemişti. Tıpkı Verstappen gibi, Perez de Tsunoda'nın pistten çıkmasıyla oluşan büyük toz bulutunu gördü ve bir kaza olduğunu düşündü.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Horner, Tsunoda olayının öncesinde iki pilotunun da geliştiğini söylemişti ancak Red Bull pilotlarının kazandıkları zaman, Mercedes pilotlarını ilk çizgiden indirmek için yeterli olmayacaktı ve Toto Wolff da bunun altını çizdi.

Konu hakkında konuşan Wolff, "Bence bir noktada, ilk iki sektörde arkamızdaydılar. 0.2 ya da 0.3 saniye kadar arkamızdaydılar." dedi.

Dün yaşanan olay, F1'de yaşanabilen olaylardan biriydi ve FIA tarafından bir inceleme açılmamış olması da önemliydi.

Perez ve Tsunoda arasında birkaç saniye daha olsaydı; Perez ve Verstappen, stadyum bölgesinin öncesindeki düzlükte Tsunoda'yı geçecekti ve bir sorun yaşanmayacaktı.

Bu olay, iki Red Bull aracını etkileyen ilginç bir tesadüftü. Olay nedeniyle AlphaTauri ve RBR kampları arasındaki tansiyon da yükseldi ve AlphaTauri takım patronu Franz Tost, pilotunun her taraftan eleştiriler almasından ötürü mutlu değildi.

"Perez'in orada neden pist dışına çıktığını kesinlikle anlamıyorum. Yuki, diğer tüm pilotların da sıralama turlarında yaptığı gibi yoldan açıldı ve zaman turunda olan arkadaki pilotlara yol verdi; Yuki ise zaman turunda değildi. Olay bu kadar basit. Bu yüzden bu işten gerçekten hiçbir şey anlamadım."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images