Tsunoda: "Marko'yu bir arkadaşım olarak görüyorum"

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Marko, Red Bull ve AlphaTauri'deki pilot kadroları hakkında büyük kararları veren kişi olarak biliniyor.

Tecrübeli Avusturyalıyı etkilemeyi başaramayan birçok pilot yıllar içinde takımdan ayrıldı. Ancak Tsunoda'nın, Marko'nun favorileri arasında kalmaya devam ettiği görülüyor çünkü Japon pilot 2023 için de AlphaTauri ile kontrat imzaladı.

2021 Bahreyn Grand Prix'sinde çıktığı ilk yarışta puan kazanmayı başaran 22 yaşındaki pilot, bu sezonki son 10 yarışta puan sıralamasının dışında kaldı.

Marko, çoğu kez Tsunoda'nın aceleciliğine karşı öfkelenmişti. Şu ana kadar yarıştığı 38 yarışta (iki tanesinde yarışa başlayamamıştı), Japon pilot pek çok çarpışma; FIA tarafından uyarı ve takım telsizinden öfke patlamaları yaşadı.

Ancak Tsunoda, 79 yaşındaki Red Bull danışmanı ve sürücü geliştirme programı patronu ile ilişkisi hakkında olumlu yorumlar yaptı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko, Tsunoda hakkında her yorum yaptığında ondan 'Küçük Yuki' olarak bahsediyor. Motorsport-total.com'a verdiği demeçte kendisine bu durumdan rahatsız olup olmadığı sorulduğunda Tsunoda, "Bilmiyorum. Ne diyebilirim? İyi bir ilişkimiz var. Ayrıca onu sadece patronum olarak değil, bir arkadaş ve akıl hocası olarak görüyorum."

"Zamanımızın yarısında yarış hakkında, diğer yarısında ise pist dışındaki şeyler hakkında konuşuyoruz ve gayet iyi anlaşıyoruz."

"Marko, çaylak kategorilerde yarıştığımdan beri benimle ilgileniyor. Onun sayesinde bugün bir Formula 1 pilotuyum, o olmasaydı bunu başaramazdım. Oldukça iyi bir ilişkimiz var." dedi.

Tsunoda'ya ayrıca takım telsizi üzerinden neden bu kadar çok küfür ettiği de soruldu. Tsunoda, Marko'nun ona sinirlenme sebebinin küfür ederek araç hakkında kötü yorum yapması ancak bilgilendirici bir geri bildirim vermemesi olduğunu söyledi.

Tsunoda, "Sanırım çok fazla küfür kullanıyorum. Ama alışıyorum, İngilizce konuşurken sesimin Japoncada olduğu gibi yavaş yavaş doğal haline geldiğini hissediyorum. Çünkü İngilizce konuşurken kendime daha çok güveniyorum."

"Şu anda, ana dilim varmış gibi hissetmiyorum. Ama İngilizce konuşmayı seviyorum ve yavaş yavaş kelime bilgisi açısından da kendimi oldukça iyi ifade edebildiğimi hissediyorum. Bu durumdan mutluyum." dedi.