Tsunoda: "Marko'yu bir arkadaşım olarak görüyorum"

Marko, Red Bull ve AlphaTauri'deki pilot kadroları hakkında büyük kararları veren kişi olarak biliniyor.

Tecrübeli Avusturyalıyı etkilemeyi başaramayan birçok pilot yıllar içinde takımdan ayrıldı. Ancak Tsunoda'nın, Marko'nun favorileri arasında kalmaya devam ettiği görülüyor çünkü Japon pilot 2023 için de AlphaTauri ile kontrat imzaladı.

2021 Bahreyn Grand Prix'sinde çıktığı ilk yarışta puan kazanmayı başaran 22 yaşındaki pilot, bu sezonki son 10 yarışta puan sıralamasının dışında kaldı.

Marko, çoğu kez Tsunoda'nın aceleciliğine karşı öfkelenmişti. Şu ana kadar yarıştığı 38 yarışta (iki tanesinde yarışa başlayamamıştı), Japon pilot pek çok çarpışma; FIA tarafından uyarı ve takım telsizinden öfke patlamaları yaşadı.

Ancak Tsunoda, 79 yaşındaki Red Bull danışmanı ve sürücü geliştirme programı patronu ile ilişkisi hakkında olumlu yorumlar yaptı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images