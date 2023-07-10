Tsunoda: "Marko performansımdan memnun"

Tsunoda iki buçuk yıldır AlphaTauri'de yer alıyor ancak mevcut anlaşması 2023'ün sonunda sona erecek.

Eylül 2022'de son anlaşmasını imzaladığından bu yana, Tsunoda'nın büyük ölçüde geliştiği görülüyor. Japon pilot, takım arkadaşı Nyck de Vries'i düzenli olarak geride bırakıyor.

Hatta 23 yaşındaki pilotun gelecekte Max Verstappen'in yanında Red Bull koltuğu için aday olabileceğine dair iddialar da var, dolayısıyla anlaşmasının uzatılacağı düşünülüyor.

PlanetF1.com'a özel olarak konuşan Tsunoda, Red Bull yönetimiyle ilk görüşmeyi yaptığını ve Helmut Marko'nun performansından 'memnun' olduğunu doğruladı.

Tsunoda, "Helmut ile biraz konuştum, o performansımdan memnun ki bu en önemli şey." dedi.

Avusturya'daki son yarışta 19. olmasına rağmen, Tsunoda bu sezon düzenli olarak puan mücadelesi verdi ve üç kez 11. oldu.

"Sözleşme görüşmeleri yapmak dikkatimi dağıtmıyor. Sadece yarışta ne yapmam gerektiğine odaklanıyorum."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Daha çok geliştirmem gereken yöne odaklanıyorum ki bence bu da telsiz konuşmaları."

"Ama Helmut'tan duyduğum şeyler olumlu, bu yüzden yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim."

Sezona kötü bir başlangıç yapan takım arkadaşı Nyck de Vries'in geleceği ise kendisine kıyasla daha belirsiz.

Tsunoda, Hollandalı ile durumu hakkında konuşmadığını ancak düşünülenden daha iyi olduğunu söyledi.

"Aracın daha hızlı olması için ne istediğini, hangi ayarlara ihtiyaç duyduğunu oldukça hızlı bir şekilde anladı. Ayrıca geri bildirimleri de çok iyi."

"Bence dışarıdan bakıldığında zorlanıyor gibi görünüyor ama o kadar da zorlandığını düşünmüyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacı var."

"Ona bir şey öğretmeme gerek yok çünkü tecrübesi var, geçmişte birçok şampiyonluk kazandı. Bu yüzden benim tavsiyelerime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, sonuçta ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve her pilotun kendini geliştirmek için kendi yolu var."