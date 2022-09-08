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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Tsunoda: "Komplo teorilerini öne süren kişilerin 'MRI taramasına' ihtiyacı var"

Yuki Tsunoda, Hollanda Grand Prix'sinde yarıştan çekilmesi üzerine ortaya atılan komplo teorilerini reddettiğini ve bunu iddia eden F1 taraftarlarının 'beyinlerinin nasıl göründüğünü' merak ettiğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Tsunoda: "Komplo teorilerini öne süren kişilerin 'MRI taramasına' ihtiyacı var"
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Zandvoort'ta yarış esnasında Tsunoda, yaptığı pit sonrası lastiklerden birinin düzgün takılmadığını iddia ederek aracını durdurmuş ve emniyet kemerini gevşetmişti. 

Japon sürücüye pit duvarı tarafından lastiklerde bir sorun olmadığı ve yola devam etmesi için talimat verildi. Pite geri dönen Tsunoda'nın emniyet kemerinin mekanikerler tarafından tekrar bağlandığı görüldü.

Yapılan bir diğer pit stopun ardından araçtaki sorunun devam ettiği görüldü ve Tsunoda'ya aracı durdurup yarıştan çekilmesi söylendi. Daha sonra, araçta bir diferansiyel sorun yaşandığı tespit edildi.

Yolda kalan AlphaTauri'nin ardından sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Max Verstappen'e yeni lastikler için pite girme fırsatı veren güvenlik aracı, Mercedes'in tek pit stop stratejisini de engellemiş oldu.

Bu durum, Red Bull'a ve AlphaTauri'ye yönelik suçlamalara sebep oldu ve ortada bir 'komplo teorisi' olduğu iddia edildi. Bazı F1 taraftarlarına göre, Tsunoda'nın pist üstünde durarak yarıştan çekilmesinin Red Bull galibiyeti için verilen bir karar olduğu düşünüldü.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçlerde Tsunoda, "Taraftarların her zaman yaratacak bir hikaye bulmaları gerçekten çok komik."

"Pit stop ardından aracın arka kısmında bir problem olduğunu hissettim ve sorunun lastikler olduğunu düşündüm. Takımdan aracı pistin güvenli bir bölgesinde durdurmam için talimat aldım ve durdum."

"Ancak takım, araçta herhangi bir sorun olmadığını söyledi ve beni tekrar pite çağırdı. Araca yeni lastikler takılmıştı fakat pitten çıktığımda araçta yine bir sorun olduğunu hissettim."

"Bunu takıma söylediğimde aracı durdurup yarıştan çekilmemi istediler."

"Araçta bir sorun olduğu aşikardı ve daha sonra kontrol ettiğimizde, bunun bir diferansiyel sorun olduğunu fark ettik. Tabii ki böyle bir sorunun ortaya çıkması biraz kafa karıştırdı; fakat takıma, kendime ve özellikle Red Bull'a atılabilecek hiçbir suç yok. Bu hikayeler gerçekten kulağa çılgınca geliyor."

"Ayrıca yarıştan çekilmeden önce puan kazanmak için fırsat kolluyordum. Yani Red Bull'a yardım etmem gereken hiçbir nokta yoktu." dedi.

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Geçmişte yaşanan benzer olaylar göz önüne alındığında F1 taraftarlarının bu durumu düşünmelerinin haklılığı sorulduğunda ise Tsunoda, geçmişteki olayların önemli olmadığını ve bu komplo teorisini iddia eden taraftarların 'MRI taramasına' girmeleri gerektiğini söyledi.

Tsunoda, "Bu konu hakkında daha fazla bir şey bilmek ve duymak istemiyorum. Açıkçası umurumda da değil." 

"Gerçekten bu taraftarların beyinlerinin nasıl göründüğünü merak ediyorum. Keşke bir MRI taraması yapıp beyinlerindeki sorunu görebilsem. Böylesine bir hikaye yaratabilmek gerçekten çok komik."

"Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri birbirinden farklı takımlar. Tabii ki pistteki diğer takımlar kadar ayrı değiliz fakat yine de iki farklı takımız. Biz İtalya'dayız, onlar ise Birleşik Krallık'ta. Tamamen farklı alanlarda performans sergiliyoruz." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

 

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