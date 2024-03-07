Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"

Tsunoda, 2024 sezonunun Bahreyn'deki ilkyarışında, takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun kendisini geçmesine izin vermesi yönündeki VCARB takımının talimatına ilk başta uymayı reddetmişti. Ayrıca yarıştan sonra pite dönüş turunda Avustralyalı sürücüye karşı yaptığı sert sürüşü nedeniyle tartışmaların merkezinde yer almıştı.

Ricciardo, Tsunoda'nın takım talimatına geç uymasının yarışının sonlarında Haas'tan Kevin Magnussen'e atak yapma şansını kaybetmesine neden olduğunu düşünürken, ikili damalı bayrağın ardından neredeyse çarpışıyordu.

Tsunoda, Bahreyn'in yokuş aşağı olan 8. virajda takım arkadaşını agresif bir şekilde geçtikten sonra pite geri dönerken VCARB 01'i takım arkadaşının aracına çok yaklaşmıştı.

İkili, hemen ardından takım emrini yürürlüğe koyma kararı konusunda anlaşmazlığa düştü ve Ricciardo, takım bu hafta sonu Cidde yarışı için yeniden toplandığında, durumu VCARB yönetimiyle görüştükten sonra nihayetinde "daha iyi bir yerde" olduklarını açıkladı.

Çarşamba günü Suudi Arabistan'da düzenlenen yarış öncesi basın toplantısında konuşan Tsunoda'ya Red Bull'daki patronunun duygularını kontrol etmekte zorlanan bir sürücüyü neden desteklemek istediği soruldu.

Red Bull üst düzey ekibi, Sergio Perez üzerindeki belirsizliğin devam ettiği bir ortamda 2025 sürücü kadrosunu değerlendiriyor.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

Tsunoda, "Bu kesinlikle geliştirmem gereken bir konu."

"Evet, eğer bu şeyleri tekrar yaparsam, kesinlikle daha fazla sorun olacaktır. Bunların esas olarak geliştirmem gereken şeyler olduğunu biliyorum."

"Üzerinde çalışıyorum. Kesinlikle gelişeceğim."

"İki adımdan daha fazlasına ihtiyacım var, örneğin sadece bir adım gibi değil. Bunu kanıtlayabileceğime güveniyorum."

"Sanırım geri kalan şeyler için beni isteyip istememeleri onlara bağlı."

"Ama evet, esas olarak kendimi kontrol etmeye odaklanıyorum ve bunun dışında oldukça iyi bir özgüvenim var. Çoğunu başarıyorum ve gelişmeye devam ediyorum." dedi.

Tsunoda, VCARB'nin takım kararınını sorgulayan ilk telsiz mesajlarıyla ilgili olarak "o anda biraz sinirliydim" dedi.

"Beynimde oldukça hararetli anlar yaşıyordum."

"Ama evet, yine de sonunda geçmesine izin verdim. Muhtemelen bir tur sonra ya da yarım tur sonra."

"Muhtemelen olay buydu. Sonunda takım Ricciardo öndeyken daha fazla şansa sahip olduklarını düşündü ve buna saygı duyuyorum." dedi.