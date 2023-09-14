Tsunoda kazadan beri Ricciardo ile hiç konuşmamış

Daniel Ricciardo, Hollanda GP'de yaptığı kazada bileğini kırmış ve o günden bu yana pistlerden uzak kalmıştı.

Bu hafta sonu yapılacak yarışı da kaçıracak Ricciardo hakkında konuşan AlphaTauri'den takım arkadaşı Yuki Tsunoda şöyle dedi: "Aslında Daniel ile hiç konuşmadım."

"Sosyal medya hesaplarından son gelişmeleri takip ediyorum. Hollanda'da sakatlık geçirdikten hemen sonra padoka geri döndüğünde sohbet ettik ve konuştuk."

"Birbirimizi destekledik ve orada güzel sözler söyledik. O zamandan beri hiç sohbet etmedik ama onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım istediğimiz kadar çabuk iyileşir, bu sezon yarışacak kadar çabuk iyileşir."

"Yarışmasa bile yarış zihniyetine geri dönmesi, padokta olması ve takıma dahil olması, takım telsizinde olması ve takım mühendisleriyle sohbet etmesi çok önemli."

Tsunoda önceki yıllarda Pierre Gasly'nin yanında yarışıyordu ve çok daha net bir kıyas noktası vardı.

Bu yıl sürekli farklı isimlerle yarışmasıyla ilgili Tsunoda, "Bu yıl şu ana kadar bu meydan okumayı sevdim. Çünkü şu ana kadar takım arkadaşlarımdan gelen verilere pek bakmıyorum, bazen tabii ki bakıyorum ama esas olarak kendim neler yapabileceğimi keşfetmeye çalışıyorum."

Yuki Tsunoda Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Herhangi bir veri olmadan neler yapabileceğimi keşfetmeye çalışıyorum, sadece diğer takımlarla ve diğer sürücülerle karşılaştırma yapıyorum."

"Öncesinde takım arkadaşımdan biraz destek alırdım ve verilerde iyi bir referans vardı, nerede kaybettiğimi görebiliyordum ama şimdi nerede kaybettiğimi, neyi geliştirebileceğimi kendim düşünmek zorundayım."

"Kendimi zinde tutmaya çalışıyorum, nerede eksik olduğumu, nerede kaybettiğimi hissetmeye çalışıyorum. Bu benim için her zaman iyi bir öğrenme şekli."

"Bu yüzden iyi olduğunu düşünüyorum, ki artık kendimi daha da sorumlu hissediyorum. Bence daha iyi bir sürücü olmak adına iyi bir fırsat."

"Şu ana kadar yaptıklarımdan oldukça memnunum, şu anda tutarlı bir performans sergileyebiliyorum, bu yüzden bunu yapmaya devam etmeliyim. Ayrıca diğer sürücüleri de mümkün olduğunca desteklemeliyim."

"Pierre ile yarışmak elbette iyi olurdu. Muhtemelen daha eksiksiz bir ekip olurdu. Böyle diyorum çünkü AlphaTauri'nin nasıl çalıştığını biliyoruz, çünkü AlphaTauri'de çok şey yaşadık. Yeni sürücülerin gelişmesi, ne yaptıklarını ya da nasıl yaptıklarını anlaması nasıl çalıştıklarını keşfetmeleri gerekiyor."

"Pierre'den çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Geçen sezonun ikinci yarısında, şu anki gibi olmaya başlamıştım, kendim için daha fazlasını keşfetmeye çalışıyordum, neler yapabileceğime bakıyordum, sadece Pierre'den değil, kendimden de bir şeyler kazanmak veya fark yaratmak istiyordum."

"Sanırım Pierre olmasaydı bu durumda olmazdım ama aynı zamanda sezonun ikinci yarısından itibaren zaten kendi başımaydım."

"Pierre ile karşılaştırma yapmak yerine mühendislerle sohbet etmeye odaklanmıştım."

Gasly'i özleyip özlemediği sorusuna Tsunoda, "Açıkçası padokta araç hakkında çok sohbet ediyorduk ve hatta pist dışında bile, reklam çekimi gibi şeyler bile oldukça eğlenceliydi."

"Yani evet, onu özlüyorum ama aynı zamanda takımların yaptığı aktivitelere, çekimlere normalde çok geç kalırdı! Hep geç kalırdı, ben de hep onu beklerdim."

"Şimdiye kadar bunu yapmak zorunda kalmadım, bu yüzden sorun yok! (gülüyor)" dedi.