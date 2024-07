Tsunoda: "Kaza yapınca büyük hayal kırıklığı yaşadım"

Yuki Tsunoda, sıralama turlarının üçüncü bölümünde pist dışına çıktı ve ardından kerblerin kendisini pist dışına savurmasıyla kaza yaptı.

Japon pilotun aracında büyük hasar vardı ve seansa devam edemedi; sonuç olarak da yarışa 10. sıradan başlayacak.

Neler olduğunu açıklayan Tsunoda şöyle dedi: "Bu gerçekten üzüntü verici; büyük hayal kırıklığına uğradım."

"Q3'teki turum gerçekten iyiydi, harika hissediyordum. Fakat limitteydim ve lastiğin yarısı çime dokundu. Bu normal ama ıslak olduğu için her şey ters tepti."

"O viraja kadar tur çok iyiydi."

"Üzgünüm çünkü yaptığımız iş göz önüne alındığında daha yüksek pozisyonları hak ediyorduk."

"Kazaya rağmen araç harika hissettirdi ve turlar çok iyiydi."

"Bunlar bizi yarın için harika bir konuma getirecek."

"Ayrıca her iki araçla da Q3'e kaldığımız için takımı kutluyorum."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, jumps out of his car after a crash in Q3

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images