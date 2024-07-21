Tsunoda: "Kaza yapınca büyük hayal kırıklığı yaşadım"
Yuki Tsunoda, sıralama turlarında yaptığı kazadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, 3. çeyrekte kaza yaptı
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Yuki Tsunoda, sıralama turlarının üçüncü bölümünde pist dışına çıktı ve ardından kerblerin kendisini pist dışına savurmasıyla kaza yaptı.
Japon pilotun aracında büyük hasar vardı ve seansa devam edemedi; sonuç olarak da yarışa 10. sıradan başlayacak.
Neler olduğunu açıklayan Tsunoda şöyle dedi: "Bu gerçekten üzüntü verici; büyük hayal kırıklığına uğradım."
"Q3'teki turum gerçekten iyiydi, harika hissediyordum. Fakat limitteydim ve lastiğin yarısı çime dokundu. Bu normal ama ıslak olduğu için her şey ters tepti."
"O viraja kadar tur çok iyiydi."
"Üzgünüm çünkü yaptığımız iş göz önüne alındığında daha yüksek pozisyonları hak ediyorduk."
"Kazaya rağmen araç harika hissettirdi ve turlar çok iyiydi."
"Bunlar bizi yarın için harika bir konuma getirecek."
"Ayrıca her iki araçla da Q3'e kaldığımız için takımı kutluyorum."
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, jumps out of his car after a crash in Q3
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar