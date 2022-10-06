Tsunoda, Japon taraftarların önünde yarışmayı iple çekiyor

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Geçtiğimiz haftalarda AlphaTauri ile sözleşme uzatan Tsunoda için sezonun en önemli hafta sonuna girmiş durumdayız, nitekim Japon pilot kariyerinde ilk kez kendi evinde yarışacak.

Suzuka'nın takvime dönmesiyle birlikte tribünlere dönecek Japon taraftarlar da aynı şekilde heyecanlı, nitekim uzun bir süre sonra ilk kez kendi pilotlarını destekleme imkanı bulacaklar -bir Japonya GP'sinde piste çıkan son pilot, 2014'te Caterham ile mücadele eden Kamui Kobayashi idi.

Singapur'da hayal kırıklığı yaşayan ve yarışı bariyerlerde son bulan Tsunoda, kendi evinde ve gençlik yıllarında birçok kez yarışmasından ötürü iyi bildiği bu pistte yarışacağı için heyecanlı.

Tsunoda, "Japonya, Formula 1'e giriş yaptığımdan bu yana dört gözle beklediğim bir yarış. Formula 4 günlerimde Suzuka'da birçok kez piste çıktım, bu yüzden biraz deneyimim var -ancak yakın zamanda simülatörde Formula 1 aracıyla pisti deneyimledim ve çok farklı bir dünya olduğunu gördüm."

"Aslında, çok daha fazla yere basma gücüne sahip olduğunuz için, Formula 1 aracında Formula 4'e kıyasla turun daha büyük bir kısmında tam gaz gittiğimizi düşünüyorum, pistin görünümü de tamamen değişiyor. Geçmişteki tecrübelerim hala işime yarayacak, nitekim Suzuka'da nasıl sürüş yapacağımı hatırlıyorum. Kendi taraftarlarımın önünde yarışmayı iple çekiyorum."

"Bu yarışa taraftarların büyük ilgi göstereceğini biliyorum. Nasıl olacağını hayal bile edemiyorum, yani diğer yarış hafta sonlarından çok farklı olacak, bu deneyimi yaşamak için sabırsızlanıyorum."

"Gösterilen ilgiden oldukça memnunum, zaten diğer insanların baskısını pek umursayan biri de değilim. Sürüş yaparken sadece kendime odaklanırım, dolayısıyla tüm bu destek bana her turda ekstra pozitif enerji verecek, bu da fazlasıyla faydalı olacak."

"Birçok arkadaşım ve ailem Suzuka'ya gelecek, hatta özel bilet ayarlayamadığım kişilerin bile bilet aldıklarını biliyorum. Son olarak bir diğer önemli nokta mevcut: hafta sonu boyunca Japon yemekleri yiyeceğim!" dedi.