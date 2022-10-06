Tsunoda, Japon taraftarların önünde yarışmayı iple çekiyor
Kendi evinde piste çıkmaya hazırlanan Tsunoda, "F1 aracında bambaşka bir pist" olarak tanımladığı Suzuka'da yarışacağı için sevinçli.
Geçtiğimiz haftalarda AlphaTauri ile sözleşme uzatan Tsunoda için sezonun en önemli hafta sonuna girmiş durumdayız, nitekim Japon pilot kariyerinde ilk kez kendi evinde yarışacak.
Suzuka'nın takvime dönmesiyle birlikte tribünlere dönecek Japon taraftarlar da aynı şekilde heyecanlı, nitekim uzun bir süre sonra ilk kez kendi pilotlarını destekleme imkanı bulacaklar -bir Japonya GP'sinde piste çıkan son pilot, 2014'te Caterham ile mücadele eden Kamui Kobayashi idi.
Singapur'da hayal kırıklığı yaşayan ve yarışı bariyerlerde son bulan Tsunoda, kendi evinde ve gençlik yıllarında birçok kez yarışmasından ötürü iyi bildiği bu pistte yarışacağı için heyecanlı.
Tsunoda, "Japonya, Formula 1'e giriş yaptığımdan bu yana dört gözle beklediğim bir yarış. Formula 4 günlerimde Suzuka'da birçok kez piste çıktım, bu yüzden biraz deneyimim var -ancak yakın zamanda simülatörde Formula 1 aracıyla pisti deneyimledim ve çok farklı bir dünya olduğunu gördüm."
"Aslında, çok daha fazla yere basma gücüne sahip olduğunuz için, Formula 1 aracında Formula 4'e kıyasla turun daha büyük bir kısmında tam gaz gittiğimizi düşünüyorum, pistin görünümü de tamamen değişiyor. Geçmişteki tecrübelerim hala işime yarayacak, nitekim Suzuka'da nasıl sürüş yapacağımı hatırlıyorum. Kendi taraftarlarımın önünde yarışmayı iple çekiyorum."
"Bu yarışa taraftarların büyük ilgi göstereceğini biliyorum. Nasıl olacağını hayal bile edemiyorum, yani diğer yarış hafta sonlarından çok farklı olacak, bu deneyimi yaşamak için sabırsızlanıyorum."
"Gösterilen ilgiden oldukça memnunum, zaten diğer insanların baskısını pek umursayan biri de değilim. Sürüş yaparken sadece kendime odaklanırım, dolayısıyla tüm bu destek bana her turda ekstra pozitif enerji verecek, bu da fazlasıyla faydalı olacak."
"Birçok arkadaşım ve ailem Suzuka'ya gelecek, hatta özel bilet ayarlayamadığım kişilerin bile bilet aldıklarını biliyorum. Son olarak bir diğer önemli nokta mevcut: hafta sonu boyunca Japon yemekleri yiyeceğim!" dedi.
Steiner, FIA'nın Magnussen'i siyah-turuncu bayrakla pite çağırıp durmasından şikayetçi
Russell: "Singapur'da bu kadar iyi bir hafta sonunu değerlendiremedik"
Son Haberler
Button: "Mercedes ıslak zeminde Red Bull'dan daha hızlı"
Jenson Button, Japonya Grand Prix'sinin ıslak zeminde geçmesi halinde Mercedes'in güçlü bir performans sergileyeceği görüşünde.
Perez: "Red Bull için problem değil"
Sergio Perez, eğer pazar günkü yarış yağmur altında geçerse, kendileri için pozitif olacağı görüşünde.
Verstappen: "Nerede olduğumuzu söylemek zor"
Red Bull pilotu Max Verstappen, ıslak zeminde geçen cuma gününün ardından tam olarak nerede olduklarından emin değil.
Brown: "Finansal kuralların, teknik kurallar gibi görülmesi çok önemli"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Formula 1'in bütçe sınırı konusunda yapılan ihlalleri teknik kurallarda yapılan ihlaller gibi görmesi gerektiğini söyledi.