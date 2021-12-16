Tsunoda: "İyi bir start almam, dördüncülük için kilit noktasıydı"

Japon sürücü, Yas Marina pistinde etkileyici bir şekilde dördüncü oldu. Önceki en iyi derecesi ise Macaristan'daki yüksek sürtünmeli yarışta aldığı beşincilikti.

Tsunoda aynı zamanda, takım arkadaşı Pierre Gasly'yi, bu sezon ilk kez sıralama turlarında geride bırakarak sekizinci sırada yer aldı.

Japon sürücü, son yarışlarda, Esteban Ocon ile temas kurduğu Suudi Arabistan'daki dört sıralık bir düşüş de dahil olmak üzere ilk turda pozisyon kaybetti. Ancak Abu Dhabi'de Valtteri Bottas'ı geçerek bir sıra yükseldi.

Tsunoda, eski dünya şampiyonu Fernando Alonso ile mücadele ettiği yoğun bir yarıştan sonra, yeniden startın ardından son turda Bottas'ı ikinci kez geçerek dördüncü sırayı aldı.

Tsunoda, Motorsport.com'a, "Çok mutluyum."

"Start gerçekten iyiydi. Tabii ki kötü startlarım var. Son üç veya dört yarışta ilk turda sürekli olarak pozisyon kaybettim. Bu, bugün benim için kilit noktasıydı."

"Bunu geliştirdim ve ilk turda bir pozisyon bile kazandım. Bence bugünkü yarışın, dördüncülüğü almanın kilit noktası buydu. Ondan sonra hız oldukça iyiydi. Sonunda Bottas'ı yumuşak lastiklerle geçmeyi başardım, bu iyi oldu." dedi.

Alonso ile yaptığı zorlu mücadeleyle ilgili olarak, "Dürüst olmak gerekirse, tamamen pist dışına çıktığını düşünüyorum. Bu yüzden bana hemen pozisyonu geri vermeliydi."

“Bunu yapmadı, bu yüzden geçmek zorunda kaldım. Ancak her neyse, böyle efsane bir adamla savaşmak eğlenceliydi." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Tsunoda, son aylarda öz güvenini istikrarlı bir şekilde geliştirdikten sonra, Abu Dhabi'nin, sezonun en eksiksiz hafta sonu olduğunu kabul etti. Yılın başlarında, Imola'daki bir kaza da dahil olmak üzere, bir dizi sıralama kazası onu daha önce geride bırakmıştı.

Yakın zamanda, Brezilya'da Lance Stroll ve Suudi Arabistan'da Sebastian Vettel ile çarpışmalar yaşadı.

"Özellikle Imola'dan sonra öz güvenimi geliştirmek için uzun bir yol katettiğimi düşünüyorum. Gerçekten çok uğraştım ve uzun bir yolculuktu ancak bu öz güvenle oldukça iyi ve gelecek yıl için oldukça hazırlıklı hissediyorum."

Tsunoda, 2021 hakkında, "Önümüzdeki yıl oldukça erken başlayacak, aynı zamanda zor bir sezon olacak. Bu yüzden dinlenmek için fazla zamanım yok. Yine de özellikle fiziksel olarak kendimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden zorlamaya devam edip, gelecek yıl için iyi bir başlangıç yapmaya çalışacağım."

"Araca göre değişecek ama benim tarafımda biraz daha öz güven kazanmam gerekiyor. Son beş yarışta yaptığım ilerlemenin aynısını devam ettirmem gerekiyor. Özellikle formumu da geliştirmem gerektiğini düşünüyorum." dedi.