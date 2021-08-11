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Tsunoda: "İtalya'ya taşınmak, yarışlara olan yaklaşımımı geliştirdi"

Ekleyen:
, News editor
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Formula 1 takımına daha yakın olmak için İtalya'ya taşınmanın doğru karar olduğunu ve bu sayede daha iyi bir yaklaşım yakaladığını belirtti.

Tsunoda: "İtalya'ya taşınmak, yarışlara olan yaklaşımımı geliştirdi"

Tsunoda, Formula 2de gösterdiği güçlü performans ve elde ettiği üçüncülüğün ardından bu yıl Red Bull'un desteğiyle beraber Formula 1'e adım attı ve AlphaTauri'de Pierre Gasly'nin takım arkadaşı oldu.

Japon sürücü Bahreyn'deki ilk yarışında harika bir performans gösterip dokuzuncu oldu ve gösterdiği performansla büyük övgü topladı.

Bununla beraber sonraki üç yarışta puan almayı başaramadı ve sık sık yaptığı hatalarla gündeme geldi.

Formundaki bu düşüşün ardından Red Bull, genç sürücüsüne güven kazandırmak ve AlphaTauri'ye daha iyi entegre edebilmek adına kendisini Haziran ayında İtalya'nın Faenza kentine taşıdı.

Taşındığı günden bu yana katıldığı yedi yarışın dördünden puanla ayrılan 21 yaşındaki pilot, taşınma sayesinde daha disiplinli ve odaklı hale geldiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Tsunoda, "Faenza'ya ya da fabrikanın yakınında bir yere taşınmak kesinlikle iyi bir karardı."

"Bu sayede Azerbaycan'dan önce bazı iyi yaklaşımlar buldum. Son dönemde, tüm yarış hafta sonlarında yapılan seanslardaki  hızın ve kaydedilen ilerlemenin, Fransa hariç ilk üç veya dört yarışa kıyasla giderek daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Bence kesinlikle iyi bir karardı. Şimdi mühendislerle her zamankinden daha fazla zaman geçiriyorum. Yani bu gerçekten iyi bir şey."

"Sevdim, dürüst olmak gerekirse İtalya'da daha fazla olmayı tercih ederim. Yemeği hoşuma gidiyor çünkü Japon yemekleri biraz İtalya'yı andırıyor. Japonya'da birçok İtalyan restoranı var. Yani oldukça tanıdık bir tat ve [duygu anlamında] Japonya'ya daha yakınlar. Ayrıca buradaki havayı da seviyorum.” dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Photo by: Motorsport Images

Tsunoda, İngiltere'de yaptığına kıyasla artık mühendisleriyle düzenli olarak vakit geçirdiğini ve bu sayede yarış hafta sonlarına gelirken çok daha sakin olduğunu belirtti.

"Son zamanlarda yarışlara daha fazla vakit ayırmaya çalıştım. Tabii ki bunu sezon başlamadan önce yapmak gerekiyor."

"Fakat dediğim gibi, artık mühendislerle daha fazla zaman geçiriyorum ve onlarla daha çok konuşup, yarışı, önceki yarışları analiz ediyorum ya da bir sonraki yarışa hazırlanıyorum. Yani bu, iyi bir şey."

“Cuma gününden önce artık kesinlikle daha rahat hissediyorum çünkü daha piste gelmeden sohbet ettiğimiz için her şey hazır oluyor."

"İtalya'ya taşınmadan önce bilgisayar oyunları oynuyordum. Tabii ki antrenman yapıyordum ama zamanımın çoğu ekran karşısında geçiyordu."

"Yarış hakkında düşünmeye ya da bir sonraki yarışı düşünmeye pek fazla vakit ayırmıyordum."

"Son zamanlarda evet, yarış hakkında daha fazla düşünmeye başladım. Ayrıca birkaç farklı şey daha bulduk, önceki yarışlarla ilgili birkaç sorun bulduk ve sonrası için daha iyi hale getirdik."

"Yani her yarışın ardından iyi bir adım attığımı hissediyorum. Kesinlikle daha güçlü bir disipline ihtiyacım vardı.”

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