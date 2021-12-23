Tsunoda: "İtalya'ya taşınmadan önce çok fazla oyun oynuyordum"

Formula 2'de geçirdiği tek yılın ardından Helmut Marko'nun kararıyla Formula 1'e geçen Yuki Tsunoda, AlphaTauri ile ilk yılında istikrar yakalayamadı.

Japon sürücü, hafta sonları pek çok hata yapıyordu ve sezonun orta noktasına gelindiğinde Red Bull, Tsunoda'dan İngiltere'den İtalya'ya taşınmasını istedi.

Bu sayede AlphaTauri takım patronu Franz Tost gözetiminde belirli bir program seyreden Japon pilot, ekip mühendisleriyle daha fazla vakit geçirip, daha fazla antrenman yapmaya başladı.

Yıl sonuna doğru bu çalışmalar meyvelerini verdi ve Tsunoda, tek tur performansı anlamında iyi sonuçlara imza attığı gibi, yarış temposunda da kıpırdandı.

Tsunoda, İtalya'ya taşınmadan önce tüm gün oyun oynayan tembel biri olduğunu ve taşındıktan sonra işlerin değiştiğini belirtti.

Corriere dello Sport'a konuşan Tsunoda, "Taşınmak, yarış hazırlığı açısından bana çok yardımcı oldu."

“İtalya'ya gitmeden önce tembel bir p*çtim. Antrenmandan sonra doğruca eve gider, PlayStation 5'imi açar ve bütün gün oynayıp, sadece eğlenmeye çalışırdım."

"Yarış hafta sonuna yaklaşırken her şeyin çılgınca olduğu hissine kapılmamın nedeni de buydu. Çünkü yarış haftasına yeni hazırlanmaya başlıyordum ve o noktada çok geç kalıyordum."

"Fakat ben bir çaylağım ve deneyimli sürücülerden daha fazla hazırlığa ihtiyacım vardı. O zamandan beri bazı faydalı şeyler yaptığımı düşünüyorum."

“İtalya'ya taşındıktan sonra bazı yönler daha iyi hale geldi. Yarıştan sonra, sorunların neler olduğunu anlamak üzere, yaşananları gözden geçirmek için fabrikaya döndük ve bu yaklaşım fark yarattı." dedi.

Tsunoda'nın daha fazla gelişim göstermesi gerektiğini düşündüğü bir başka alan da fiziksel kondisyonu gibi görünüyor. Bu amaçla kış sezonunda kendisini salmayacak.

"Kış arasında Japonya'ya geri döneceğim ve bataryalarımı şarj edeceğim. Şubat ayından beri Japonya'ya gitmedim. Japon yemeklerini gerçekten özledim, bu yüzden önce kendimi şarj etmem gerekiyor."

"Fakat aynı zamanda kendimi, özellikle de vücut gelişimi anlamında geliştirmem lazım. Bu yüzden kendimi geliştirmek adına bu tür şeyler yapmaya devam edeceğim."

“Kış sezonunu hemen hemen bu şekilde değerlendireceğim. Tamamen yatmayacağım ya da bira falan içmeyeceğim. Zor bir kış sezonu olacak ama iyi bir başlangıç ​​yapmak adına bunları yapmaya ihtiyacım var."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images