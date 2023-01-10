Tsunoda: "İngiltere'nin havası ve yemekleri enerjimi tüketiyordu"

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AlphaTauri pilotu Formula 1'deki çaylak sezonu boyunca Red Bull'un Milton Keynes üssüne yakın bir yerde yaşadı ve orada mücadele verdi.

Ancak geçen yıl takım arkadaşı Pierre Gasly'ye göre temposu arttı. Aracı genel olarak daha az rekabetçi olmasına rağmen, Red Bull'un Formula 1'deki kardeş takımı AlphaTauri için bir yıllık sözleşme daha imzaladı.

Tsunoda'ya göre 2022 öncesindeki gelişiminin anahtarı, AlphaTauri'nin kendi fabrikasına yakın olan İtalya'daki Faenza'ya taşınmasıydı.

Bu, Tsunoda'ya sadece iş arkadaşlarına yakın olma ve takımın üssünden daha sık çalışma fırsatı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda İtalya'daki daha iyi hava ve yemek seçenekleri ona yardımcı oldu.

Tsunoda GPFans'a İngiltere'den uzaklaşması hakkında, "Özellikle rahat yaşamam konusunda yardımcı oldu."

"F1'de pistteyken etrafta çok fazla stres oluyor, bu yüzden pistten uzaktayken ve evdeyken mümkün olduğunca rahat olmak önemli."

“İngiltere'deki atmosfer, özellikle hava durumu beni etkiledi. Hava benim için oldukça önemli bir şey ve yemek de öyle."

“Bu yüzden İtalya'ya gittiğimde kendimi normalden daha enerjik hissettim. O zaman bunun büyük, önemli bir hareket olduğunu ve üzerimde iyi bir etkisi olduğunu hissettim."

“O andan itibaren piste çıktığımda iyi bir ritim yakalamaya başladım ve tamamen yarışlara odaklandım." dedi.