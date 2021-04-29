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Formula 1 Haberler

Tsunoda: "Imola için hedefimi fazla yüksek belirlemiştim"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ken Tanaka / Motorsport.com Japan
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yuki Tsunoda, sabırsız olması ve kendisine çok fazla baskı uygulaması nedeniyle Imola'da hata yaptığını düşünüyor.

Tsunoda: "Imola için hedefimi fazla yüksek belirlemiştim"

Bahreyn'de sezona umut verici bir başlangıç yapan Tsunoda, Emilia Romagna'da daha da iyi bir izlenim bırakmayı istiyordu.

Ancak sıralama turlarının ilk bölümünde yaptığı kazayla yarışa en geriden başlamak zorunda kaldı ve yarışta bir de spin attı.

Son yarıştan bu yana neyin yanlış gittiğini analiz etmeye çalışan Tsunoda, hafta sonuyla ilgili kendisine çok fazla baskı uyguladığını düşünüyor.

AlphaTauri sürücüsü "Hedefimi fazla yüksek belirledim. Imola, en çok deneyime sahip olduğum pistti ve orada büyük puanlar alma konusunda çok istekliydim."

"Sıralama turlarında ilk dördü hedeflemeyi düşünüyordum, ancak hafta sonunun gidişatı ilk antrenman seansındaki güç ünitesi ünitesi sorunundan sonra iyi değildi."

"İkinci seansta sürüş yapabildim, ama biraz sabırsızdım. Sonra üçüncü seansta trafiğe takıldım ve gerçek performansımı gösteremedim. Bu yüzden sıralama turlarından önce nerede olduğumu bilmiyordum."

"Kaza yaptığım viraja kadar her şey çok iyi gidiyordu, ama biraz fazla heyecanlandım ve o hafta sonu boyunca yaptığımdan daha daha geç fren yaptım."

"Lastiklerin belli bir dereceye kadar kayacağını biliyordum, ama risk almayı düşündüm. Sonra arka beklediğimden daha fazla kaydı ve kaza yaptım. İlk bölümde yapmam gereken şey bu değildi ve gerçekten üzgünüm." dedi.

Yarıştaki spinini deneyimsizliğine bağlayan Tsunoda, bir hafta sonunda yaşadığı pek çok olayın, kabul edilemez olduğunu da belirtti.

"Bir bakıma tek yarışta iki büyük hata yaptım. Tüm zayıf yönlerim ortaya çıkmış gibi görünüyor."

"Tabii ki sonuç çok kötü ve hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat olumlu açıdan bakarsak, tüm bu hatalar tek yarışta yapıldı. Bu, hatalarımı görebilmek adına iyi bir hafta sonu oldu."

Tsunoda, bu hafta sonu yapılacak Portekiz Grand Prix'sine farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

"Buraya hiç gitmedim ve bu hafta için beklentim Imola'dan daha düşük. İlk antrenman seansından itibaren her geçen tur tempomu artırmaya çalışacağım. Sıralama turları için de yaklaşımımı Imola'ya kıyasla değiştirmem gerektiğini söyleyebilirim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Editör Jonathan Noble

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