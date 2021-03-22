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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: "İlk yarıştan itibaren zorlayacağım"

Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, ilk yarıştan itibaren mümkün olduğunca zorlayacağını ve iyi bir sonuç elde etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Tsunoda: "İlk yarıştan itibaren zorlayacağım"

AlphaTauri, 2021 sezonu için Yuki Tsunoda ile anlaşmıştı ve Japon pilot, oldukça yoğun bir sezon öncesi test dönemi geçirdi.

Japon pilot, Bahreyn GP öncesinde şöyle konuştu: "Formula 1'deki ilk yarışıma bu hafta sonu çıkacağım ve Formula 2'den sonra büyük bir adım olacak. Kış arasında bazı eski F1 araçlarını sürebildim ve ardından Sakhir'de üç günlük bir test gerçekleştirdik. Tüm bunları düşündüğümüzde, sezona en iyi şekilde hazırlandığımı düşünüyorum."

"Test boyunca aracımızın yapılan tüm değişikliklere nasıl tepki verdiğini anlamaya çalıştım, verileri inceleme konusunda çok fazla vakit geçirdim ve biraz ilerleme kaydettiğimi hissediyorum."

"Bu yılki aracı geçen yılki araç ile kıyasladığımızda, direksiyonda iyi hissettim ve motor da daha fazla güce sahip gibi görünüyor. Yine de testler iyi gitse de, ne kadar rekabetçi olduğumuzu hafta sonuna kadar bilemeyiz. Çünkü testlerde herkes farklı programlar yürütüyor.”

“Ayrıca fiziksel gelişimim üzerinde çok çalıştım, her gün antrenman yaptım ve daha güçlü olmam gerektiğini düşündüğüm alanlara odaklandım. Şimdi bu ilk yarışta neler olacağını görmek istiyorum."

"Sezona olan yaklaşımım şu: başlangıçtan itibaren mümkün olduğunca zorlayacağım ve aracın limitlerini bulmaya çalışırken deneyimlerimi kullanmaya çalışacağım. Umarım sezon ortasına kadar iyi sonuçlar almaya başlarım."

"Takım arkadaşım çok hızlı ve deneyimli ve ondan mümkün olduğunca çok şey öğrenmeyi planlıyorum."

Pierre Gasly ilk yarış için heyecanlı görünüyor.

"Testlerin amacı, sezon boyunca araçtan en iyi şekilde yararlanabilmek adına aracın davranışını, özellikle de yeni aerodinamiyi anlamaktı. Bunun takıma katıldığımdan bu yana en iyi sezon öncesi testi olduğunu söylemem gerekiyor. Diğer takımlardan daha fazla tur attık ve bunları oldukça verimli geçtik."

“Teknik veya mekanik sorunlar yaşamadık, ki bu çok cesaret verici bir şey. Araçla olan ilk turlarım iyi hissettik ve testle ilgili gerçekten pozitif şeyler hissediyorum O günden bu yana takımdaki herkes ilk yarışa hazırlanmak için çok çalıştı ve umarım bu hafta sonu karşılığını alırız.”

"Yıla gerçekten çok iyi bir temelle başlıyoruz ve araç yaptığımız değişikliklere iyi tepki veriyor, bu da iyiye işaret. Testte neredeyse hiç tam güçte gitmediğimiz için güç ünitesi tarafında doğru tabloyu elde etmek zor. Ancak Honda'nın ne başardığını biliyorum ve dayanıklılık konusunda hiçbir sorunumuz olmaması cesaret vericiydi."

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Editör Kemal Şengül

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