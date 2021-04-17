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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, ilk seansta motor sorunu yaşamış

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, Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, cuma günkü ilk antrenman seansında motor sorunu yaşadığını dile getirdi.

Tsunoda, ilk seansta motor sorunu yaşamış

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, ilk antrenman seansında sadece 11 tur attı ve uzun süre garajda beklediği seansı 11. sırada bekledi.

Genç pilot, ikinci antrenman seansında ise toplamda 26 tur atıp, sorunsuz bir seansı geride bırakmayı başardı.

Yine de Japon pilot, takım arkadaşından 0.8 saniye daha yavaştı.

Seansın ardından ilk seansta neler olduğunu değerlendiren Tsunoda, "İkinci seans, birincisine göre daha iyiydi. İlk seansta büyük bir motor sorunu yaşadık. Bu yüzden sadece dört hızlı tur denemesi yapabildim."

"Ancak ikinci antrenman seansında her şey iyi gitti. Takım motor sorununu çözdü ve ayrıca bir yarış simülasyonu ile bir sıralama simülasyonu yaptım. Bu yüzden oldukça iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Imola, Tsunoda'nın sezon öncesinde eski araçlarla sürüş yaptığı pistti ve bu açıdan pisti oldukça iyi biliyor.

Tsunoda, "Bugün özellikle lastik yönetimi gibi, yarışla alalı şeyler konusunda çok şey öğrendim. Yumuşak lastiğin yarış içerisindeki yönetimiyle ilgili pek çok bilgi edindim. Bu yüzden durumu analiz edeceğiz ve neler olacağını göreceğiz."

"Fakat şu anda sadece performansımı artırmaya çalışıyorum, çünkü ilk seansta bunu yapamadık. Bu yüzden umarım üçüncü seansta her şeyi daha iyi gider." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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