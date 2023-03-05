Tsunoda: "İlk bölümdeki turumla son bölüme kalabilirdik"

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Testlerde epey zayıf bir görüntü çizen ve birçok kişinin en iyi ihtimalde dokuzuncu sıraya yazdığı AlphaTauri, sıralama turlarında ise biraz daha iyiydi.

Nyck de Vries ilk bölümde sonuncu olarak havlu attı, ancak Tsunoda oldukça iyi bir performansla sekizinci sırayı alarak ikinci bölüme geçti.

İkinci bölümde kullanılmış lastiklere mecbur kalan Japon pilot 14. olarak elense dahi gününden memnun -yine de ilk bölümdeki turunun kendisini son bölüme taşıyabileceğini söylüyor!

Tsunoda, "Sıralamalardaki performansımdan oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim, ikinci bölüme kalmayı hiç beklemiyorduk. Dolayısıyla ilk bölümü sekizinci tamamlamam bile gerçekten olumluydu."

"Açıkçası ikinci bölümde hiç yeni lastik kullanamadım, bu yüzden biraz geri adım attım ama genel olarak olumlu bir gündü."

"İlk bölümdeki turum çok iyi hissettirdi ancak ikinci bölümde yaşadığım hayal kırıklığını daha da arttırdı; nitekim o turla son bölüme dahi kalabiliyorduk."

"Antrenmanlardaki performansım göz önüne alındığında iyi bir sonuç, bunun yanı sıra takımın geri dönüşü de iyiydi."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Performansımız halen orta sıranın ön tarafından kilometrelerce uzakta, tutarlı değiliz. Biraz kavrama eksikliği var. Dolayısıyla daha önlerde mücadele edebilmek için bir an önce daha iyi performans göstermemiz gerekiyor."

"Cuma gününe kıyasla daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. 14. oldum, dün ise 18. sıradaydım, yani beklediğimden daha iyi bir noktadayım. Umarım yarın puan alabilirim."

"Aracı sürmek zor değil ancak yol tutuş konusunda gerçekten eksikliklerimiz var. Denge anlamında sıkıntı yok, ancak daha fazla hız veya daha yüksek hızlar için daha fazla yol tutuşuna ihtiyacım var."

"Orta grubun gerçekten çok sıkı olduğunu görüyorum ve bu bütün bir yıl böyle olacak. Bu nedenle sıralamalarda her zaman %100 performans göstermemiz gerekiyor.

"Ancak aynı zamanda her zaman %100'ümü sergilemek yerine biraz daha rahat bir alana sahip olmak istiyorum. İlk bölümde iyi bir tur için üç set lastik tüketmek istemiyorum." dedi.