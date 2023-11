Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

Piastri, yarışın ikinci bölümündeki gergin mücadele sırasında Yuki Tsunoda ile iki kez temas yaşadı.

İkinci temasın ardından AlphaTauri sürücüsü 1. virajda spin atarken, hakemler kimseye ceza vermemeyi seçtiler.

Birkaç tur sonra Piastri'den -hemen ardına gelen- Norris'e yol vermesi istendi, böylece İngiliz sürücü öndekilerle aradaki farkı kapatma fırsatı yakalamış oldu.

Bu arada Piastri sekizinciliğe kadar geriledi ve damalı bayrağı Norris'in yaklaşık 10 saniye gerisinde gördü.

Tsunoda ile olan mücadelesi sorulduğunda, "Bence bu sert bir mücadeleydi."

"Benim tarafımdan bakarsam, tam olarak ne olduğunu bilmiyordum, sadece fren yaptım ve sonra tekerleklerimiz dokundu. Bundan fazlası yoktu."

"O noktada aracım biraz hasar aldı. Ayrıca Lando diğer herkese kıyasla çok hızlıydı. Bu yüzden birbirimizle mücadele etmeye çalışmanın anlamı yoktu."

"Sonuçta -ona yol vermek- Lando'nun iki sıra daha yükselmesi anlamına geliyordu. Yani evet, takım için iyi oldu." dedi.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, collide as they battle for position