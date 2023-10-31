Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş
Oscar Piastri, Meksika GP'de Yuki Tsunoda ile yaşadığı temas sonrası aracının hasar aldığını ve bunun da tempo kaybına yol açtığını söyledi.
Piastri, yarışın ikinci bölümündeki gergin mücadele sırasında Yuki Tsunoda ile iki kez temas yaşadı.
İkinci temasın ardından AlphaTauri sürücüsü 1. virajda spin atarken, hakemler kimseye ceza vermemeyi seçtiler.
Birkaç tur sonra Piastri'den -hemen ardına gelen- Norris'e yol vermesi istendi, böylece İngiliz sürücü öndekilerle aradaki farkı kapatma fırsatı yakalamış oldu.
Bu arada Piastri sekizinciliğe kadar geriledi ve damalı bayrağı Norris'in yaklaşık 10 saniye gerisinde gördü.
Tsunoda ile olan mücadelesi sorulduğunda, "Bence bu sert bir mücadeleydi."
"Benim tarafımdan bakarsam, tam olarak ne olduğunu bilmiyordum, sadece fren yaptım ve sonra tekerleklerimiz dokundu. Bundan fazlası yoktu."
"O noktada aracım biraz hasar aldı. Ayrıca Lando diğer herkese kıyasla çok hızlıydı. Bu yüzden birbirimizle mücadele etmeye çalışmanın anlamı yoktu."
"Sonuçta -ona yol vermek- Lando'nun iki sıra daha yükselmesi anlamına geliyordu. Yani evet, takım için iyi oldu." dedi.
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, collide as they battle for position
Takım arkadaşıyla arasındaki hız farkının tek nedeninin hasar olup olmadığı sorulduğunda Piastri şunları söyledi: "Bence bunda hâlâ lastik yönetiminin de biraz etkisi var."
"Tabii ki hasar yardımcı olmadı - Yuki ile oldukça sert savaşıyordum, ki bu da yardımcı olmadı. Fakat geliştirebileceğim şeyler de var."
Piastri, sekizinciliğin pek de iç açıcı olmadığını kabul etti.
"Sanırım aracımızın sahip olduğu tempo göz önüne alındığında, bu sonucun övünülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hâlâ daha fazlasını istiyoruz."
"Bazı bölümlerde biraz zorlandık ve bu da durumu çok daha zorlaştırdı."
"Tempomuz etraftaki araçlarla benzerdi. Sadece Lando son bölümde çok ama çok güçlüydü."
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60
McLaren takım patronu Andrea Stella, sonuca hem lastik yönetiminin hem de hasarın yol açtığını doğruladı.
İtalyan patron, "Temas sonrası 15 ila 20 puan yere basma gücü kaybı yaşadık. Bu da böyle bir pistte 0.3 ila 0.4 saniye demek. Yani gerçekten üzücüydü."
"Aynı zamanda Oscar'ın lastikleri Lando'ya kıyasla daha eskiydi. Bu aslında Austin'deki sprint yarışında gördüğümüze benziyor."
"Oscar'ın lastikleri daha fazla hasar görmüştü ve bu biraz fark yaratıyordu. Haliyle baskı altında kalmaya başlıyorsunuz."
"O zaman durumu kontrol etmeye çalışmanız gerekiyor, savunmak için bataryanızı kullanmanız gerekiyor ve tempo yakalamak için daha fazla boğuştuğunuz bir döngüye giriyorsunuz." dedi.
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