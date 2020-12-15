Tsunoda, Abu Dhabi'deki testin ardından "yorgun" hissediyor

Bu hafta içerisinde 2021 yılında AlphaTauri için yarışacağının açıklanması beklenen Tsunoda, Kasım ayında ımola'da AlphaTauri'nin 2018 aracıyla bir günlük test yapmıştı.

Japon sürücü, bu testte ilk kez bir F1 aracı sürdü ve o araçta Honda'nın 2018 motoru vardı.

Bugün Abu Dhabi testinde 2020 aracını ve Honda motorunu kullanan Tsunoda, 123 tur attığı günü 1:37.557'lik derecesiyle beşinci sırada tamamladı.

Testin ardından konuşan genç sürücü, yorulduğunu kabul etse de günden keyif aldığını belirtti.

Honda ve Red Bull'un genç yeteneği Tsunoda, "Bugün, Kasım ayında bir F1 aracıyla yaptığım ilk teste kıyasla çok daha fazla tur attım. Günün sonunda yorgun olduğumu itiraf etmeliyim. Ama gerçekten çok hoş bir deneyim oldu."

"Imola'da 2018 aracını sürmüştüm ve 2020 aracının gücünden ve yere basma gücündeki artıştan etkilendiğimi söylemeliyim. Ancak her halükarda Kasım ayında yaptığımız test, bugün için değerli bir başlangıç ​​noktası oldu."

“Bazı yeni yönleri öğrenmek ve bunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Seans boyunca sürekli olarak nasıl gelişebileceğimi ve onlarla nasıl baş edebileceğimi öğrenmeye çalıştım."

"Bugünden sürüş açısından çok şey öğrendim ve önemli bir ilerleme kaydettim."

"Sezon şimdi sona eriyor, ancak daha da fit olmak için antrenman programımı artıracağım. Sonra bataryalarımı tamamen doldurmak için Japonya'daki evimde birkaç gün geçireceğim." dedi.