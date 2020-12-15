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Formula 1 / Abu Dhabi sezon sonu testi / Röportaj

Tsunoda, Abu Dhabi'deki testin ardından "yorgun" hissediyor

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Tsunoda, Abu Dhabi'deki testin ardından "yorgun" hissediyor
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

AlphaTauri ile Abu Dhabi testlerinde piste çıkan Yuki Tsunoda, Abu Dhabi'deki testin ardından verdiği demeçte, attığı 123 turun ardından kendisini yorgun hissettiğini söyledi.

Bu hafta içerisinde 2021 yılında AlphaTauri için yarışacağının açıklanması beklenen Tsunoda, Kasım ayında ımola'da AlphaTauri'nin 2018 aracıyla bir günlük test yapmıştı.

Japon sürücü, bu testte ilk kez bir F1 aracı sürdü ve o araçta Honda'nın 2018 motoru vardı.

Bugün Abu Dhabi testinde 2020 aracını ve Honda motorunu kullanan Tsunoda, 123 tur attığı günü 1:37.557'lik derecesiyle beşinci sırada tamamladı.

Testin ardından konuşan genç sürücü, yorulduğunu kabul etse de günden keyif aldığını belirtti.

Honda ve Red Bull'un genç yeteneği Tsunoda, "Bugün, Kasım ayında bir F1 aracıyla yaptığım ilk teste kıyasla çok daha fazla tur attım. Günün sonunda yorgun olduğumu itiraf etmeliyim. Ama gerçekten çok hoş bir deneyim oldu."

"Imola'da 2018 aracını sürmüştüm ve 2020 aracının gücünden ve yere basma gücündeki artıştan etkilendiğimi söylemeliyim. Ancak her halükarda Kasım ayında yaptığımız test, bugün için değerli bir başlangıç ​​noktası oldu."

“Bazı yeni yönleri öğrenmek ve bunlarla uğraşmak zorunda kaldım.  Seans boyunca sürekli olarak nasıl gelişebileceğimi ve onlarla nasıl baş edebileceğimi öğrenmeye çalıştım."

"Bugünden sürüş açısından çok şey öğrendim ve  önemli bir ilerleme kaydettim."

"Sezon şimdi sona eriyor, ancak daha da fit olmak için antrenman programımı artıracağım. Sonra bataryalarımı tamamen doldurmak için Japonya'daki evimde birkaç gün geçireceğim." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
1/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
2/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
3/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
4/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
5/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 dopo il testacoda

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 dopo il testacoda
6/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
7/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
8/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
9/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
10/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
11/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
12/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
13/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
14/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
15/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
16/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01
17/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 e Stoffel Vandoorne, Mercedes F1 W11

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 e Stoffel Vandoorne, Mercedes F1 W11
18/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi sezon sonu testi
Alt-etkinlik Salı
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri
Editör Marco Di Marco

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