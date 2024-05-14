Tsunoda, Honda ile Aston Martin'in anlaşmaya hazırlanmasının ardından farklı kararlar alabilir
Motor sporları kariyerinin başlarından beri kendisini destekleyen Honda'nın 2026 yılından itibaren Aston Martin ile ortaklık kurmak üzere Red Bull ailesinden ayrılmaya hazırlandığı dönemde Tsunoda, F1'deki geleceğini düşünüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
2021 yılında AlphaTauri ile ilk F1 yarışına çıkan Tsunoda, şu anda RB ismiyle bilinen takımıyla dördüncü sezonuna devam ediyor. Sözleşme sonunda takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Tsunoda'ya takım patronu Laurent Mekies "büyük adımlar" attığı gerekçesiyle övgüde bulundu.
Honda CEO'su Koji Watanabe geçtimiğiz günlerde, Red Bull ile bağlarını koparsalar bile Tsunoda'yı takip edeceklerini söyledi. 24 yaşındaki pilot 2016 yılında Honda Yarış Okulu'ndan mezun oldu ve o zamandan beri Honda'nın desteğini alıyor.
Fernando Alonso'nun yakın zamanda sözleşmesini yenilemesinden sonra 2025'te Aston Martin'de yer açılma ihtimali zayıf görünse de, Tsunoda Honda ile çalışmaya devam etme şansının 2026'da takımda bir boşluk açılmasına bağlı olduğunu kabul ediyor.
Honda'nın kendisine olan destek sözlerini değerlendiren Tsunoda, "Söyledikleri beni çok mutlu etti. Çok genç yaşlarımdan beri onlarla çalışıyorum. Benden yapmamı istedikleri şeyi başardım ve Formula 1 pilotu oldum. Onların bu desteği olmasa burada olamazdım."
"Honda ile aramızda çok özel bir ilişki var, onları seviyorum, beni inanılmaz destekliyorlar. Ancak pilot transfer piyasası konusunda işler biraz daha farklı."
"Sonuçta 2026'dan itibaren de beni desteklemek istiyorlarsa Aston Martin'de boş bir koltuğa ihtiyacımız var. Bu, büyük ihtimalle beni Aston Martin'de görmek istedikleri anlamına geliyor, ancak boş bir koltuk yoksa, hiçbir şans yok." dedi.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Böyle bir şey gerçekleşmese bile Tsunoda gelecekte tekrar Honda ile çalışabilmeyi umut ediyor.
Tsunoda, "İşlerin nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Aston Martin'de boş bir koltuk yoksa farklı çözümler bulmak zorundayım. Ya Red Bull'da kalacağım ki bu iyi bir çözüm, ya da farklı bir çözüm bulacağım."
"Bu durumda ayrı olsak bile Honda her zaman aklımda olacak. Eminim gelecekte her ne olursa olsun tekrar bağlantı kuracağız." dedi.
2025 sezonu için griddeki bazı koltuklar henüz kesinleşmediğinden, pilot transfer piyasasıyla ilgili konuşmalar devam edecek gibi görünüyor. RB, gelecek sezon için kadrosunu henüz tamamlamamış takımlar arasında yer alıyor.
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