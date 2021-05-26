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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, ilk yarış Bahreyn Grand Prix'sinin ardından hedeflerini fazla yüksek belirlediğini ve bunun acısını çektiğini düşünüyor.

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"

Yuki Tsunoda, Bahreyn Grand Prix'sinde çok iyi performans göstererek dokuzuncu olmayı başarmış ve ilk Formula 1 yarışından puanla ayrılmıştı.

Ancak sonrasında işler kendisi için giderek kötü bir hal almaya başladı. Imola'da sıralama turlarında kaza yaptı ve yarışta 12. oldu. Portekiz'de 15. olurken, İspanya GP'de yarış dışı kaldı.

Monako'da işler daha iyiye gitmedi ve Japon pilot ancak 16. sırada finiş görebildi.

Japon sürücü, resmi Formula 1 podcasti Beyond the Grid'e konuk oldu ve Bahreyn'deki başarısının ardından beklentilerini gereksiz yere yükselttiğini söyledi.

Tsunoda, sezonun başında kendisinden çok fazla şey bekleyip beklemediği sorulduğunda şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse evet. Özellikle hatalara rağmen çok iyi performans gösterdiğim Bahreyn'den sonra öyle oldu."

"Sıralama turlarında son bölüme kalamadım ama yine de her şey yolunda gitti ve ilk yarışta puan kazandım. Sanırım bundan sonra gözümü fazla yükseğe diktim. Her şeyden önce, bir sonraki yarış olan Imola'da ilk beşe girmeye dahi çalıştım. Elbette bu, kendime çok büyük görevler belirlediğim anlamına geliyor."

"Imola'daki sıralama turlarında gerçekten çok hızlı bir tur atmaya çalıştım ve sonrasında duvara çarptım. Yani sezon başında beklentilerim çok yüksekti."

"Fakat yarışmaktan gerçekten keyif alıyorum, özellikle Portekiz ve Monako'yu çok sevdim. Pek iyi bilmediğim pistlerde yapılacak bazı yarışlar daha var. Örneğin Azerbaycan onlardan bir tanesi. Ancak yeni olan her şeyi öğrenmeyi seviyorum. Sadece bilgisayar oyunlarından bildiğim Monako'daki pisti çok beğendim. İlk başta oldukça yavaş gitmem gerekiyordu. Çünkü aracı çarpmamaya çalıştım."

"İkinci seansta ise yavaş yavaş daha fazla zorlamaya çalıştım. Bu pistte bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçtiğinizde inanılmaz hisler yaşıyorsunuz! Yine de aracı çarpmamalıydım."

"Araç hakkında konuşursak, beni en çok şaşırtan şey, bu kadar çok tuş olması oldu. Yarış esnasında çok fazla şeyi kontrol etmeli ve her şeyi aynı anda yapmalısınız."

"Formula 2'de, aracınız önden veya arkadan kayma eğilimi gösteriyorsa,  pite dönmeniz gerekiyor ve takım, uzun süre boyunca araç üzerinde çalışıyor. Oysa Formula 1'de, direksiyon üzerindeki tuşlarla neredeyse tüm parametreleri değiştirebiliyorsunuz. Bu da aracı daha dengeli hale getirmenize olanak tanıyor." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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