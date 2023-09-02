Tsunoda: "Hayal kırıklığına uğradım"
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında Q3'e kalamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.
Tsunoda, Q2 seansında elenerek sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaramadı.
Japon pilot, tempolarının gayet iyi olması ve takımın iyi bir iş çıkarması sebebiyle Q3'e kalamadığı için 'kendisiyle alakalı' hayal kırıklıkları yaşadığından bahsetti.
"Q3'e kalmak için tempomuz vardı ama her şeyi bir araya getiremedim, daha iyi bir tur atabilirdim."
"Takım aslında iyi iş çıkardı, dünden bu yana büyük bir adım attılar. Sıralama için pist pozisyonumuz da gayet iyiydi. Yani evet, daha çok kendimle ilgili hayal kırıklıkları yaşadım."
Tsunoda'nın aracın temposundan memnun olmasının takım tarafından ileriye doğru bir adım atıldığının bir işareti olup olmadığı soruldu.
Tsunoda, "Evet, kesinlikle."
"Dün çok zorlandık ve gece boyunca birçok değişiklik yaptık. Araç üçüncü antrenman seansından hemen sonra çok daha iyi hissettirdi."
"Şu ana kadar biraz tutarsızdı ama bunun dışında bence araç bugün iyi bir tempoya sahipti; özellikle de kuru zeminde."
"Yani araç konusunda iyimser hissediyorum." dedi.
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