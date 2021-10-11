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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Tsunoda: "Hamilton'ı mümkün olduğunca tutmaya çalıştım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton'la mücadele ederken İngiliz pilotu mümkün olduğunca ardında tutmaya çalıştığını söyledi.

Tsunoda: "Hamilton'ı mümkün olduğunca tutmaya çalıştım"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda iyi bir performans sergiledi ve sıralama turlarında ilk ona girmeyi başardı.

Yarışın ilk bölümünde de ilk onda giden Tsunoda, özellikle Hamilton'ı yarışın başında bir süre arkasında tutmayı başardı.

Sonrasında İngiliz pilota geçilen Tsunoda, yaptığı hatanın ardından ilk onun dışına düştü ve hafta sonunu puansız kapattı.

Japon pilot, Honda'nın Formula 1'deki son senesinde şampiyon olmasını istediğini ve bu yüzden Hamilton'ı arkasında tutmaya odaklandığını belirtti.

Tsunoda, "Max'in şampiyonluğu kazanmasını gerçekten gerçekten çok istiyorum çünkü Honda'nın Formula 1'deki son yılındayız. Lewis'i mümkün olduğunca arkamda tutmaya çalıştım. Kaç tur sürdü bilmiyorum ama elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Lewis ile mücadele ederken, başlangıçta lastikleri çok fazla aşındırdım ve o öne geçtiği zaman benim için iyi bir tempoda gitmek benim için gerçekten çok zordu."

"Daha hızlı gitmeye çalıştım ama arka tarafı kaybettim. Su spreyi yüzünden aynalarda hiçbir şey göremiyordum. Sanki arkamda başka bir araç varmış gibi geldi, hızlanmaya çalıştım ve arka tarafı kaybettim."

"Bu spin yarışımı mahvetti ve sonunda puan kazanamadım." dedi.

Lewis Hamilton yarışı beşinci bitirirken, Max Verstappen ikinci oldu ve şampiyonada liderliğe yükseldi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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