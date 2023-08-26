Tsunoda, Hamilton'ı engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

Hakemler, AlphaTauri pilotunun Q2'de hızlı turuna hazırlanırken 13. virajda yarış çizgisinden doğru bir şekilde çıkamadığına karar verdi.

Tsunoda bunu yaparken Hamilton'ı engellemiş oldu.

Seansı 14. sırada noktalayan Tsunoda, aldığı cezanın ardından Nico Hulkenberg, Zhou Guanyu ve Esteban Ocon'un arkasına düşecek.

Hakemler şunları belirtti: "Tsunoda 13. viraj çıkışında kuru yarış çizgisinde hızlı turuna hazırlanıyordu. Tam olarak hızlanmamıştı ve bu nedenle Hamilton'a engel oldu."

"Tsunoda başka bir araç tarafından geçildiğini ve aradaki farkı yeniden kazanmak için yavaş kalmaya karar verdiğini açıkladı."

"Komiserlerin görüşüne göre, Tsunoda açıkça çizginin dışında kalabilirdi ve bu nedenle bu engelleme gereksizdi."

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın bu engelleme nedeniyle Q3'e girememesini 'gerçekten acı verici' olarak değerlendirdi ve FIA'yı caydırıcı olması için daha sıkı önlemler almaya çağırdı.