Tsunoda: “Hamilton ile mücadeleden çok şey öğrendim”

Japon sürücü, Türkiye GP’nin ilk bölümünde Hamilton ile sıkı bir mücadeleye girişmişti.

Rakibinin baskısına rağmen iyi bir savunma yapan Tsunoda, sekiz turun ardından 3. virajda rakibine geçilmişti. Genç sürücü, Hamilton’ın arkasında tutmaya çalışmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

COTA’da konuşan Tsunoda, “Bundan çok keyif aldım, özellikle de onu sekiz tur boyunca arkamda tutabilmeyi beklemezken. Bu yüzden bu iyiydi. Ancak sonrasında spin attım. Ancak o ana kadar çok keyifliydi.”

Tsunoda, Hamilton’ın kendisini geçmeye çalışırken farklı seçenekler denediğini görebildiğini belirtti.

“Sürekli aynalara bakıyordum. Beni geçtikten sonra çok hızlı fark açtı ve onu daha fazla göremedim. Ancak beni geçmeye çalışırken denediği farklı çizgiler, hamleler bana çok şey öğretti.”

Tsunoda, çaylak sezonunun sonlarına yaklaşırken, takımın kendisine bu sezon için baskı yapmak yerine gelecek sezon öncesinde güven ve denge bulmasını istediğini söyledi.

“Puan alma konusunda baskı var ama bu baskı, takımdan gelmiyor.”

“Şu anda sürüşüme daha fazla odaklanmamı ve yarış hafta sonunda gelişmemi istiyorlar.”

“Önümüzdeki pistler çoğunlukla benim için tamamen yeni olacak. Daha önce sürdüğüm tek pist Abu Dhabi.”

“Elbette takıma, şampiyonada beşinci olması için yardım etmek istiyorum. İyi bir aracımız var, iyi mekanikerlerle beraber iyi bir takımımız var ve bu yüzden beşinci bitirme konusunda kendimize güveniyoruz.”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images