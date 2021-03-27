Tsunoda: ''Hâlâ gelişmem gereken çok yer var''

Yuki Tsunoda AlphaTauri'yle ilk sıralama turuna çıktı ve bu turları 13. olarak tamamladı.

İlk bölümde çok iyi bir performans gösteren Japon pilot, üçüncü bölüme çıkamadı ve yarışa on üçüncü sıradan başlayacak.

Sıralama turlarından sonra konuşan Tsunoda, üçüncü bölüme neden çıkamadığını şöyle anlattı: ‘’Ne veya neden olduğunu bilmiyorum. C3’ü kullanırken bu kadar az yol tutuşum olması normal değildi. Tabii ki C4’e kıyasla daha sert bir lastik ve daha az yol tutuşu var. Çok farklı değiller ancak çok yol tutuşu kaybettim. Yarına hazırlanmak için neler olduğunu incelemem ve verileri analiz etmem gerek.’’

Bugünkü sıralama turları, daha önce simülasyonlarda sıralama turlarına katılan Japon pilotun ilk Formula 1 sıralama turuydu. Bu turlardan gerçekten bir şeyler öğrenip öğrenmediği sorulan Tsunoda, ‘’Öğrenme açısından bakarsak evet, bence çok yararlıydı. Bu sıralama turlarından çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Hâlâ gelişmem gereken çok yer var ve Imola’ya daha iyi hazırlanacağım.’’ yanıtını verdi.

Bu seansı tekrar yapsa yumuşakları kullanıp kullanmayacağı sorusunu ise genç pilot şöyle yanıtladı: ‘’Ne zaman yumuşakları kullansam, araç daha düzgün çalışıyor ve daha iyi hissettiriyor. Özellikle bu seansta öyleydi. C3 kesinlikle iyi hissettirmedi, özellikle de ikinci yeni set lastikler.''

''C3’le devam edebileceğimi düşünmüyorum, hiç yol tutuşu yoktu. Bir sorun olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. Sıralamanın ilk iki bölümü harikaydı ancak birden kötüleşti.’’

AlphaTauri pilotu son olarak kendini geliştirmesi gereken yönlerden de kısaca bahsetti: ‘’Trafik yönetimi ve C3 lastiklere alışma konusunda kendimi geliştirebilirim.’’