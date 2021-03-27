Tsunoda: ''Hâlâ gelişmem gereken çok yer var''

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Yarış:
14 Saat
:
25 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
259 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Vettel, sarı bayrak incelemesi için hakemler tarafından çağrıldı Sonraki / Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"
Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: ''Hâlâ gelişmem gereken çok yer var''

Ekleyen:

Güne iyi başlayıp sıralama seansını 13. sırada bitiren Japon pilot Yuki Tsunoda, hâlâ gelişmesi gereken çok yer olduğunu ve Imola'daki sıralama turlarına daha iyi hazırlanacağını söyledi.

Tsunoda: ''Hâlâ gelişmem gereken çok yer var''

Yuki Tsunoda AlphaTauri'yle ilk sıralama turuna çıktı ve bu turları 13. olarak tamamladı.

İlk bölümde çok iyi bir performans gösteren Japon pilot, üçüncü bölüme çıkamadı ve yarışa on üçüncü sıradan başlayacak.

Sıralama turlarından sonra konuşan Tsunoda, üçüncü bölüme neden çıkamadığını şöyle anlattı: ‘’Ne veya neden olduğunu bilmiyorum. C3’ü kullanırken bu kadar az yol tutuşum olması normal değildi. Tabii ki C4’e kıyasla daha sert bir lastik ve daha az yol tutuşu var. Çok farklı değiller ancak çok yol tutuşu kaybettim. Yarına hazırlanmak için neler olduğunu incelemem ve verileri analiz etmem gerek.’’

Bugünkü sıralama turları, daha önce simülasyonlarda sıralama turlarına katılan Japon pilotun ilk Formula 1 sıralama turuydu. Bu turlardan gerçekten bir şeyler öğrenip öğrenmediği sorulan Tsunoda, ‘’Öğrenme açısından bakarsak evet, bence çok yararlıydı. Bu sıralama turlarından çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Hâlâ gelişmem gereken çok yer var ve Imola’ya daha iyi hazırlanacağım.’’ yanıtını verdi.

Bu seansı tekrar yapsa yumuşakları kullanıp kullanmayacağı sorusunu ise genç pilot şöyle yanıtladı: ‘’Ne zaman yumuşakları kullansam, araç daha düzgün çalışıyor ve daha iyi hissettiriyor. Özellikle bu seansta öyleydi. C3 kesinlikle iyi hissettirmedi, özellikle de ikinci yeni set lastikler.''

''C3’le devam edebileceğimi düşünmüyorum, hiç yol tutuşu yoktu. Bir sorun olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. Sıralamanın ilk iki bölümü harikaydı ancak birden kötüleşti.’’

AlphaTauri pilotu son olarak kendini geliştirmesi gereken yönlerden de kısaca bahsetti: ‘’Trafik yönetimi ve C3 lastiklere alışma konusunda kendimi geliştirebilirim.’’

paylaşım
yorumlar
Vettel, sarı bayrak incelemesi için hakemler tarafından çağrıldı

Önceki haber

Vettel, sarı bayrak incelemesi için hakemler tarafından çağrıldı

Sonraki haber

Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"

Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

8s
2
Formula 1

Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"

3s
3
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

2s
4
Formula 1

Aston Martin: "Yeni kurallar, düşük eğimli araçları 1 sn yavaşlattı"

4s
5
Formula 1

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

1g
Son Haberler
Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

2s
Raikkonen turu bir araya getirmekte zorlanmış
F1

Raikkonen turu bir araya getirmekte zorlanmış

3s
Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"
F1

Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"

3s
Tsunoda: ''Hâlâ gelişmem gereken çok yer var''
F1

Tsunoda: ''Hâlâ gelişmem gereken çok yer var''

3s
Vettel, sarı bayrak incelemesi için hakemler tarafından çağrıldı
F1

Vettel, sarı bayrak incelemesi için hakemler tarafından çağrıldı

4s
Son Videolar
2021 Bahreyn GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
6s

2021 Bahreyn GP grid pozisyonları

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 05:39
Formula 1
13s

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar 07:09
Formula 1
13s

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor 00:49
Formula 1
26 Mar 2021

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor

McLaren MCL35M difüzör kanatları 01:00
Formula 1
25 Mar 2021

McLaren MCL35M difüzör kanatları

More from
Betim Aker
Verstappen'in taban hasarı, ona 0.1 saniyeye mâl oldu
Formula 1 / Son dakika

Verstappen'in taban hasarı, ona 0.1 saniyeye mâl oldu

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"
Formula 1 / Son dakika

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

Pirelli: "Daha sağlam lastikleri kullanmamak aptallık olurdu"
Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "Daha sağlam lastikleri kullanmamak aptallık olurdu"

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP
Formula 1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

Aston Martin: "Yeni kurallar, düşük eğimli araçları 1 sn yavaşlattı"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Aston Martin: "Yeni kurallar, düşük eğimli araçları 1 sn yavaşlattı"

Raikkonen turu bir araya getirmekte zorlanmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen turu bir araya getirmekte zorlanmış

FIA, 2021'de F1 yarışlarından sonra daha fazla teknik kontrol planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, 2021'de F1 yarışlarından sonra daha fazla teknik kontrol planlıyor

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

Raikkonen turu bir araya getirmekte zorlanmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen turu bir araya getirmekte zorlanmış

Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"

Tsunoda: ''Hâlâ gelişmem gereken çok yer var''
F1 Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: ''Hâlâ gelişmem gereken çok yer var''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.