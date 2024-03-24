Tsunoda: "Hafta boyunca istikrarlıydık"

2024 sezonuna yeni ismiyle başlayan Red Bull uydu takımı VCARB, sezonun bundan önceki iki yarışında puan almayı başaramamıştı.

Griddeki genel kanı önceki beş takımın sorun yaşamadığı takdirde griye kalan takımların puan almasının zor olduğu yönündeydi.

Avustralya GP'de Max Verstappen'in fren arızasıyla, Lewis Hamilton'ın motor arızasıyla ve son turda yaptığı kazayla yarışı dışı kalan George Russell'ın kalmasıyla puan slotları açıldı ve VCARB Avustralya'dan bir sekizincilik çıkardı.

Sıralama turlarında son bölüme kalıp 8. sıradan yarışa başlamaya hak kazanan Japon pilot Yuki Tsunoda, iki Mercedes'in ve Verstappen'in yarış dışı kalmasını iyi değerlendirdi ve takımına önemli 4 puan kazandırdı.

Yarıştan sonra Tsunoda: "Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Düzeltmek istediğim bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Önceki yarışlardan çok şey öğreniyorum" dedi.

Dün ve bugün düşünüldüğünde daha iyi bir sonucun çok iyi olduğu performansından ve sonçlardan memnun olup olmadığı sorusuna Tsunoda, "Evet, memnunum. Hafta boyunca çok istikrarlıydı."

"Evet, araç 1. antrenmandan hemen sonra iyi hissettirdi. Sadece hepsini bir araya getirmem gerektiğini biliyorduk."

"Yarış kolay değildi. Aslında, birkaç takım hızını oldukça artırdı ama evet, performansı ve fırsatı en üst düzeye çıkarmayı başardık. Bu yüzden oldukça mutluyum ve takım harika bir iş çıkardı." dedi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ayrıca Tsunoda, her yarışta kendisini sıfırladığını ve bu sezon performans açısındanoldukça tutarlı da olduklarını söyledi.

"Her yarış haftası kendimi sıfırlıyorum."

"Aynı zamanda her pistte biraz daha farklı performans gösteriyoruz. Ama aslında aracımız oldukça tutarlı."

"Bence iyi olan şey, performans açısından oldukça tutarlı olmamız, aslında geçen yıl böyle değildik, geçen yıl inişli çıkışlıydık."

"Yani bu aslında güçlü yanlarımızdan biri ama kendi adıma, evet, gelişmeye devam ediyorum. Düzeltmek istediğim bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Önceki yarışlardan dersler çıkarıyorum." dedi.

Geride kalan üç yarıştaki performansınızdan memnun olup olmadığı sorusu üzerine Tsunoda, "Evet, yani, kesinlikle. Hızım yerindeydi."

"Sadece çok hayal kırıklığı oldu. Son iki yarış sinir bozucuydu ve birkaç durum yaşandı. Ama bence hâlâ puan kazanabileceğimiz bir fırsat vardı ve bunu kaybettik."

"Yani evet, temiz bir yarışa ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Bence bugün bunu başardık. Hiç hata yapmadık."

"Bunlar hem benim için hem de takımın gelecek yarışlar için kendine güvenmesi açısından çok önemli." dedi.

Aracın 2022 ve 2023'e kıyasla nasıl olduğu sorusuna Tsunoda, "Evet. Aslında aracımızın geçen yıla kıyasla çok daha farklı performans göstermesi çok etkileyici, örneğin birkaç virajda geçen yılki araca kıyasla daha yüksek bir vites kullanıyoruz."

Yuki Tsunoda, VCARB 01 Fotoğraf: Mark Sutton

"Geçen yıl özellikle sezonun ilk yarısında çok zorlandığımızı biliyorduk."

"Bence bu önemli bir iş gibi değişiyor ve bence kendimizi geliştirmek, aracımızı iyileştirmek için yaptığımız büyük çalışma muazzam. İkinci yarıda yaptığımız güncellemelerin miktarı neredeyse her yarışta olduğu gibiydi, kesinlikle bu sıkı çalışmanın karşılığını aldık."

"Takımımızın yaptığı şey çok etkileyici. Franz'ın itici gücü olmadan bunu kesinlikle başaramazdık. Yani kesinlikle hâlâ biraz Franz'ın [etkisi] var." dedi.

Sezonun dördüncü yarışı VCARB pilotu yuki Tsunoda'nın evinde koşulacak. Japonya GP hakkında konuşan Tsunoda, "Muhtemelen evimizdeki grand prix'den hemen önce puanları toplayabilmek en azından Japon taraftarlara biraz umut verebilmek önemli."

"Evimdeki grand prix'de henüz puan almayı başaramadım. Yapmam gereken de bu. Bence şu ana kadar ivme iyi ve aracın durumu da iyi. Sadece kendimizi sıfırlamalı ve tekrar zorlamalıyız." dedi.