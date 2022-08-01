Tsunoda: "Güncellemeler işe yaramıyor"

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AlphaTauri, son yarışların hayal kırıklığı yaratan takımlarından birisi olurken, Macaristan'da arka arkaya beşinci hafta sonundan puansız ayrıldılar.

Macaristan GP, Tsunoda'nın Formula 1'deki en kötü hafta sonlarından birisiydi ve bir spin attığı yarışı açık farkla son sırada tamamladı.

AlphaTauri birkaç yarış önce yeni bir güncelleme paketi getirmişti ve Tsunoda'ya göre bu paket beklediklerini yapmıyor.

Japon pilot şöyle konuştu: "Gerçekten çok zor bir gündü. Kendimi yarış yapıyormuş gibi hissetmiyordum. Yarış boyunca araçla boğuştum çünkü hiç yol tutuşa sahip değildim."

"Pistte kalmakta zorlanıyordum ve küçük bir hata yaptım, bu da spin atmam anlamına geliyordu."

"Bence hiç kolay bir hafta sonu değildi. Getirdiğimiz güncellemeler çalışmıyor ve neden düşündüğümüz gibi alışmadıklarını anlamak için tüm verilere bakmamız lazım."

"Şimdi yaz arasına gireceğiz ve ardından sezonun ikinci yarısında daha güçlü şekilde dönmeye çalışacağız."

AlphaTuari'den Jody Egginton, Tsunoda'nın tüm yarış araçla boğuştuğunu ve sorunun sebebini araştıracaklarını söyledi.

"Ne yazık ki Yuki için çok zor bir yarıştı. Yarışın her kısmında yol tutuş ve denge sorunları yaşadı. Bu yüzden de aracından genel anlamda memnun değildi."

"Telemetri verilerde herhangi bir sorun görünmese de, neler olduğunu anlamak için derinlemesine araştırma yapmamız gerekiyor."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images