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Formula 1 Haberler

Tsunoda, "gridin en iyisi" olarak gördüğü Verstappen ile takım arkadaşı olmak istiyor

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Max Verstappen'i şu anda gridin en iyisi olarak gördüğünü ve kendisiyle takım arkadaşı olmak istediğini söyledi.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Tsunoda, "gridin en iyisi" olarak gördüğü Verstappen ile takım arkadaşı olmak istiyor
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2021 yılında Formula 1'e adım atan ve ilk yılında bekleneni veremeyen Yuki Tsunoda, bu yıl genel anlamda daha iyi bir görüntü çiziyor.

Japon pilot, zaman zaman tecrübeli takım arkadaşı Pierre Gasly'i geride bıraktı ve şampiyonada da Fransız sürücünün önünde.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen Tsunoda, Max Verstappen'le takım arkadaşı olmak istediğini dile getirdi.

RacingNews365 ile yaptığı röportajda Tsunoda, "Elbette dünya şampiyonu olmayı istiyorum."

"Max ile yarışmak güzel olurdu. Şu anda griddeki en iyi sürücünün o olduğunu düşünüyorum. Tabii ki benimle birlikte!"

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Eğer onula yarışabilirsem bu gerçekten iyi olurdu."

"Elbette dünya şampiyonu olmak istiyorsam onu yenmem gerekiyor. Onu yenerseniz Formula 1'deki en iyi sürücülerden biriymiş gibi hissedebilirsiniz."

"Max kendi belirlemem gereken bir tür hedef. O benim hayranlıkla baktığım bir pilot. Umarım gelecekte onunla takım arkadaşı olurum." dedi.

Tsunoda, mevcut takım arkadaşı Pierre Gasly'den de çok şey öğrendiğini söyledi.

"Ondan sürüşle alakalı çok şey öğrendim. Fakat en çok yarış dışında veya yarışa nasıl hazırlandığı konusunda çok şey öğrendim."

"Geçen yıl, sezon başında yaptığı hazırlıkla, benimkisi arasında çok büyük bir fark vardı."

"Öğrendiğim tüm bu şeyler ve tüm bu bilgiler beni bir pilot olarak geliştiriyor. Pist dışında da iyi bir ilişkiye sahibiz ve bu, iyi bir şey."

Son olarak Helmut Marko'yla alakalı da, "Onu seviyorum. Yarış söz konusu olduğunda katı olabiliyor ancak bana göre genç sürücülere bir şeyler anlatma konusundaki yaklaşımı çok iyi." dedi.

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