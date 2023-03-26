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Tsunoda: "Griddeki en yavaş takım olabiliriz"

Yuki Tsunoda, AlphaTauri'nin şampiyona sıralamasındaki mevcut konumu hakkında olumsuz bir değerlendirme yaptı.

Zeynep Taş
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Tsunoda: "Griddeki en yavaş takım olabiliriz"
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Yuki Tsunoda AlphaTauri'nin şu anda F1'in en yavaş takımı olabileceğini söylüyor.

McLaren ve Faenza merkezli ekip, 2023'ün ilk iki yarışında puan alamayan tek iki takım.

Bu ayın başlarında takım patronu Franz Tost, çok daha iyi bir araç beklediğini ve AlphaTauri'nin aerodinami mühendislerine olan güvenini kaybettiğini söyleyerek takımı açıkça eleştirdi.

Kendisi ve takım arkadaşı Nyck de Vries'in Suudi Arabistan Grand Prix'sini 11. ve 14. sırada tamamlamasının ardından konuşan Tsunoda, AlphaTauri'nin şu anda son sıralarda yer aldığını kabul etti.

Tsunoda F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Özellikle sıralama turlarında tutarlılığımızın biraz zayıf olduğunu görüyoruz. Dürüst olmak gerekirse, piste bağlı olarak belki takımlar arasında 8-9 ya da 10. sırada olabiliriz." dedi.

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tsunoda, AlphaTauri'nin şu anki konumu hakkındaki olumsuz değerlendirmesine rağmen, planlanan bir dizi güncellemenin takımın yükselmesine yardımcı olacağından umutlu olduğunu söyledi.

Tsunoda, "Ama yine de 20 yarışımız daha olduğunu söyleyebilirim, sezon için geçen yıl bile elde edemediğimiz iyi bir gelişme planlıyoruz, bu yüzden umarım iyi bir noktaya ulaşabiliriz." 

"Araca güncellemeler getirmek önemli, böylece daha iyi bir araca sahip olacağız."

"Şimdilik sadece performansımızı yükseltmeli, puan kazanma fırsatını beklemeli ve sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Eğer fırsat gelirse, sadece piste çıkıp puan toplamalıyız."

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