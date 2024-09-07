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Formula 1 İtalya GP

Tsunoda gözünü Red Bull koltuğuna dikti

Yuki Tsunoda RB'de kalmaya sıcak baktığını ancak hedefinin ilk beşte mücadele etmek olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Japon pilotun gelecek sezon için sözleşmesi var ancak Sergio Perez'in son aylarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı olabileceği konuşuluyor.

Bu yılki sonuçlarına göre bunu yapma şansı olabilir fakat Red Bull kendisini bu koltuk için ciddi bir aday olarak görmedi.

Daniel Ricciardo ya da Liam Lawson, Perez'in yerine geçmesi en çok konuşulan isimler.

Dolayısıyla durum Tsunoda'nın lehine değil ama kendisi nihai hedefinin Red Bull olduğunu yineledi.

Beyond the Grid podcast'inin son bölümünde Tsunoda şöyle diyor: “Red Bull koltuğu benim için öncelikli."

“Formula 1'e başladığımdan beri orada yarışmak istiyorum. Griddeki en hızlı araçlardan biri bu."

"O aracı kullanmak ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.”

“Sürekli olarak ilk beş içinde bitirmek istiyorum. Umarım Visa Cash App RB bunu başarabilir. Halihazırda çok fazla ilerleme kaydettik ve gelişmeye devam ediyoruz."

"Ben onlara mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yine de eğer başka bir takım gelirse ve iki taraf için de mantıklı olursa, o zaman neden anlaşmayalım ki?"

"Fakat şu anda sadece yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Tüm insanları etkilemek için iyi sonuçlar almaya devam edeceğim."

Tsunoda bu yıl diğer takımların kendisine ilgi gösterdiğini ekliyor.

“Bu yıl sezon başından itibaren değerimi göstermeye başladım ve bunu yapmaya devam edeceğim."

“Son dönemde birkaç takım bana ulaştı ve farklı yönler hakkında konuştuk. Geçen yıl hiç böyle şeyler yaşamamıştım, özellikle de ilk yıllarımda böyle şeyler yoktu."

"Sadece istikrarlı sonuçlar almaya devam etmek istiyorum."

"Bu yıl tam potansiyelimi gösterdiğim, iyi sonuçlar aldığım ve istikrarlı olduğum ilk yıl. Geliştirebileceğim pek çok şey olduğunu biliyorum."

“Hâlâ kendimden katmam gereken çok şey var. Her takım patronuna ya da her takıma iyi bir sürücü olduğumu ve pek çok şeyi başarabileceğimi göstermem gerekiyor.”

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