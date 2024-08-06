Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Tsunoda: "Giderek daha iyi performans gösteriyorum fakat daha fazlasını yapabilirim"

Yuki Tsunoda, bu yıl elde ettiği sonuçlardan dolayı çok mutlu.

Ezel Tan
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, waves to fans

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, waves to fans

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

F1'deki ilk yarışına 2021'de çıkan ve ilk yıllarında beklentileri pek karşılayamayan Tsunoda, bu yıl çok iyi bir iş çıkarıyor.

RacingNews365'e verdiği röportajda sezonun ilk bölümünü özetleyen Tsunoda şöyle dedi: "Şu anda önceki sezonlara kıyasla elde ettiğim sonuçlardan daha memnunum."

"Pek çok şey daha iyi yapılabilirdi. Bunu inkar etmiyorum.

"Mesela Montreal'de hata yaptım ve puan alma fırsatını kaçırdım. Bunu yapmamalıydım. Bahreyn'de de işler pek iyi gitmedi ama bunlar düzeltebileceğim şeyler."

"Silverstone puan almayı beklemediğimiz bir yarıştı fakat yağmur bize biraz yardımcı oldu, çünkü hava değişkendi ve zor koşullara rağmen ilk onda bitirmeyi başardık."

"F1'deki ilk iki sezonuma bakarsam, o zaman böyle değişken şartlarda puan  kazanabileceğimi düşünmüyorum."

"Şahsen giderek daha iyi performans gösterdiğimi ve doğru yolda olduğumu hissediyorum."

"Yine de daha fazlası mümkün."

Tsunoda gösterdiği güçlü performans sonrası RB ile yeni bir kontrat imzaladı ve gelecek yıl da burada yarışacak.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vowles: "Sainz geçmişte Norris'i de geçti Leclerc'i de"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri mutlu değil: "Kaçan fırsatlar var"

Piastri mutlu değil: "Kaçan fırsatlar var"

Formula 1
Belçika GP
Piastri mutlu değil: "Kaçan fırsatlar var"
Bearman: “Antonelli, F1’de olmayı hak ediyor, onunla şampiyonluk için savaşmak istiyorum”              

Bearman: “Antonelli, F1’de olmayı hak ediyor, onunla şampiyonluk için savaşmak istiyorum”              

Formula 1
Belçika GP
Bearman: “Antonelli, F1’de olmayı hak ediyor, onunla şampiyonluk için savaşmak istiyorum”              
Jordan: "Audi çok büyük bir hata yapıyor"

Jordan: "Audi çok büyük bir hata yapıyor"

Formula 1
Belçika GP
Jordan: "Audi çok büyük bir hata yapıyor"

Son Haberler

Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"

Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"

WRC WRC
Finlandiya Rallisi
Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"
Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?

Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?

F1 Formula 1
Belçika GP
Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?
Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"

Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

MGP MotoGP
Britanya GP
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye