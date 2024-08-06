Tsunoda: "Giderek daha iyi performans gösteriyorum fakat daha fazlasını yapabilirim"

F1'deki ilk yarışına 2021'de çıkan ve ilk yıllarında beklentileri pek karşılayamayan Tsunoda, bu yıl çok iyi bir iş çıkarıyor.

RacingNews365'e verdiği röportajda sezonun ilk bölümünü özetleyen Tsunoda şöyle dedi: "Şu anda önceki sezonlara kıyasla elde ettiğim sonuçlardan daha memnunum."

"Pek çok şey daha iyi yapılabilirdi. Bunu inkar etmiyorum.

"Mesela Montreal'de hata yaptım ve puan alma fırsatını kaçırdım. Bunu yapmamalıydım. Bahreyn'de de işler pek iyi gitmedi ama bunlar düzeltebileceğim şeyler."

"Silverstone puan almayı beklemediğimiz bir yarıştı fakat yağmur bize biraz yardımcı oldu, çünkü hava değişkendi ve zor koşullara rağmen ilk onda bitirmeyi başardık."

"F1'deki ilk iki sezonuma bakarsam, o zaman böyle değişken şartlarda puan kazanabileceğimi düşünmüyorum."

"Şahsen giderek daha iyi performans gösterdiğimi ve doğru yolda olduğumu hissediyorum."

"Yine de daha fazlası mümkün."

Tsunoda gösterdiği güçlü performans sonrası RB ile yeni bir kontrat imzaladı ve gelecek yıl da burada yarışacak.