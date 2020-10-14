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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, gelecek ay Imola'da F1 aracıyla ilk testini yapacak

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Tsunoda, gelecek ay Imola'da F1 aracıyla ilk testini yapacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull sürücü programında yer alan Yuki Tsunoda, gelecek ay Imola'da AlphaTauri'nin 2018 F1 aracıyla test yapacak.

20 yaşındaki Tsunoda, sezonun bitmesine iki ayak kala F2 şampiyonasında 3. sırada yer alıyor. Tsunoda'nın Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine de katılması planlanıyor.

Honda destekli sürücü, 2018'in sonundan beri Red Bull Sürücü Programı'nda yer alıyor ve 2021 için AlphaTauri'nin adayları arasında yer alıyor.

AlphaTauri, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tsunoda'nın Emilia Romagna GP sonrasında 4 Kasım'da test yapacağını doğruladı.

Tsunoda bu kapsamda AlphaTauri'nin Faenza'daki fabrikasına giderek koltuk ayarı yaptırdı.

Tsunoda bu testlerde 2018 F1 sezonunda kullanılan STR13 şasisi ile piste çıkacak. Tsunoda böylece F1 için gerekli süper lisansı almış olacak.

Tsunoda, bu sene F2'yi ilk 5 içerisinde tamamlarsa gerekli 40 puanı almış olacak. Pilotların bununla birlikte F1 aracıyla 300 km test yapması gerekiyor.

Red Bull, Honda'nın 2021 sonunda çekilecek olmasının Tsunoda'nın programdaki geleceğini etkilemeyeceğini açıklamıştı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Editör Luke Smith

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