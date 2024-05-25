Tsunoda: "Geleceğim için Aston Martin de alternatifler arasında"

Tsunoda'nın RB ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor, ancak Japon pilotun gelecek yıl Max Verstappen'in yanında Red Bull koltuğu için umudu var.

Sezona Daniel Ricciardo'nun yanında iyi bir formda başlayan Tsunoda, bu yıl şimdiye kadar hem Sprint hem de Grand Prix formatlarında daha iyi sıralama ve yarış sonuçları elde etti.

Tsunoda, hâlâ Red Bull koltuğu hedeflediğini söyledi, ancak gelecekte başka bir yere bakması gerekebileceği olasılığını kabul etti. Aston Martin'i ise bir olasılık olarak adlandırdı, ancak her iki koltuk da Fernando Alonso ve Lance Stroll ile sözleşme altında.

Tsunoda, geleceği hakkında şunları söyledi: "Şu ana kadar VCARB'dan çok memnunum."

"Yani, muhtemelen en azından orta gruptaki en güçlü takım biziz."

"Bence, özellikle de Red Bull ile çalışırken her zaman Red Bull'u hedeflemek istersiniz. Ama beni istemezlerse ya da koltuğa oturmamı beklemezlerse ve VCARB ya da Red Bull'dan bile daha iyi olabilecek ilginç bir teklif alırsam bunu düşünürüm."

"Ama Red Bull'a da büyük bir bağlılığım var -ve tabii ki Honda'ya da- çünkü onlar olmasaydı burada olamazdım."

"Honda'dan bahsetmişken, belki Aston Martin de olabilir ama biliyorsunuz Aston'da da iki pilot var."

"Yani evet, önüm oldukça açık ama şu ana kadar VCARB'dan memnunum."