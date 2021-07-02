Tsunoda: “Geçen haftaki hızımı koruduğumuz için mutluyuz”

Tsunoda, geçtiğimiz hafta Red Bull Ring’de sıralamalarda 8. en hızlı tur zamanını yaptı ancak aldığı grid cezası nedeniyle 11. sıradan start aldı. Buna rağmen, 10. sırada finiş görerek takımına 1 puan kazandırmayı başardı.

Takım patronu Franz Tost da çaylak pilotun, AlphaTauri’ye daha yakın olmak için İtalya’ya taşındığından beri “iyi bir gelişim gösterdiğini” ifade etmişti.

Bugün ise oldukça iyi bir tempo yakalayan genç pilot, ilk antrenman seansında 5, ikinci antrenman seansında ise 6. oldu ve bugünkü değişken koşullar göz önünde bulundurulduğunda Japon pilot, sonucundan memnun olduğunu dile getirdi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“İki iyi seans geçirdik. Geçen haftaki hızımı koruyabildiğimiz için mutluyum. Daha iyi miydik bilmiyorum ama oldukça benzer bir tempoya sahiptik ve kesinlikle sıralamaların üçüncü bölümüne kalma potansiyelimiz var ki bu oldukça olumlu.”

"Uzun sürüşle ilgili daha çok çalışmaya odaklandık çünkü bu konuda son yarışta biraz zorlanmıştık ve birkaç olumlu nokta bulduk.”

“Ayrıca geçen hafta takım arkadaşım ikinci antrenman seansına katılamamıştı, bu da uzun sürüş için gerekli ayarları bulmak konusunda durumu zorlaştırmıştı.”

“Fakat, evet iki olumlu seans geçirdik.”

Ardından Tsunoda, antrenman seanslarındaki yağmurlu ve değişken hava koşulları hakkında da konuştu.

Tsunoda, “Evet, bence zorlayıcı bir seanstı. Bana göre [zemin], çok kaygan değildi. Yine de bu, sürüş yapmak için en iyi koşul değildi."

"Benim için kilit nokta, çok fazla hata yapmamak ve hızımı artırmaya çalışmaktı. Bu yüzden, o koşullarda uzun sürüşler benim için daha kolaydı.”

“Evet, bizim için ana hedef yarış için düzgün veriler toplamaktı ve bunu yaptım. Umarım yarışa hazırlanmak için olumlu şeyler bulabiliriz.”