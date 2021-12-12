Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"

Yuki Tsunoda, bu yıl yaptığı hatalar ve kazalarla gündeme gelirken, yılın genelindeki performansı epey sönük kalmıştı.

Japon sürücü, Abu Dhabi GP'ye kadar sıralama turlarında hiç Pierre Gasly'i geçememişti. Fakat son sıralama turlarında Tsunoda, harika bir performansla takım arkadaşını ardında bıraktı.

Yarışa sekizinci sıradan ve orta lastikle başlayacak Tsunoda, "Her ne kadar son bölümdeki ilk denememde, pist sınırları ihlali nedeniyle tur sürem silinmiş olsa da iyi bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum."

"Yine de o turda kimsenin hava koridoruna girmedim ve bu yüzden çok iyi bir tur attığımı düşünüyorum. Fakat sınırdaydım ve beyaz çizgiye de yakındım. Sonunda onu aştım ve durum bu. Kural böyle olduğu için buna uymamak benim hatam."

"En başından beri benim için her şeyin daha çok bir güven meselesi olduğunu biliyordum. Tüm yıl boyunca geride kalmamın, esasen sahip olduğum güvenle ilgili olduğunu hissediyorum ve şimdi Bahreyn'den bile daha iyi hissediyorum. İlk defa Bahreyn'den daha fazla güvene sahibim. Bu iyi bir şey. Belki son yarışta olduğu için biraz geç oldu ama yine de yılı böyle bitirmenin iyi bir yolu."

"Bunların hepsi gelecek yıl için iyi şeyler. Bu son üç hafta sonunda iyi bir ilerleme kaydettim. Fakat yarışlarda, özellikle de startlarda hâlâ pek gelişmedim, yarın göreceğiz ama puanlar almayı hedefleyeceğiz."

"Dediğim gibi, bu hafta sonu güvenimi geri yakaladım, en son Bahreyn'deki yarışta kendime bu kadar güveniyordum."

"Yarışa da orta lastiklerle başlayacağım ve mükemmel bir pozisyonum var. Başarılı bir sıralama turları, sezonu bitirmenin iyi yolu fakat şimdi yarışta her şeyi bir araya getirmeniz gerekiyor." dedi.

Gelecek yıl artık pistleri tanıyacak olmasıyla ilgili Tsunoda, "Evet, bunun iyi olacağını düşünüyorum çünkü dediğiniz gibi pistlerin %95'inde deneyim sahibi olacağım. Burada Abu Dhabi'de genç sürücü testine katıldığım için deneyimim vardı ve ilk seanstan itibaren iyi ayarlar bulduk. Bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images