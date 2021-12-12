Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Horner, Max Verstappen'in çılgın' pole turunu en iyilerinden biri olarak değerlendirdi
Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, kendisine hiç olmadığı kadar güvendiğini söylüyor.

Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"

Yuki Tsunoda, bu yıl yaptığı hatalar ve kazalarla gündeme gelirken, yılın genelindeki performansı epey sönük kalmıştı.

Japon sürücü, Abu Dhabi GP'ye kadar sıralama turlarında hiç Pierre Gasly'i geçememişti. Fakat son sıralama turlarında Tsunoda, harika bir performansla takım arkadaşını ardında bıraktı.

Yarışa sekizinci sıradan ve orta lastikle başlayacak Tsunoda, "Her ne kadar son bölümdeki ilk denememde, pist sınırları ihlali nedeniyle tur sürem silinmiş olsa da iyi bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum."

"Yine de o turda kimsenin hava koridoruna girmedim ve bu yüzden çok iyi bir tur attığımı düşünüyorum. Fakat sınırdaydım ve beyaz çizgiye de yakındım. Sonunda onu aştım ve durum bu. Kural böyle olduğu için buna uymamak benim hatam."

"En başından beri benim için her şeyin daha çok bir güven meselesi olduğunu biliyordum. Tüm yıl boyunca geride kalmamın, esasen sahip olduğum güvenle ilgili olduğunu hissediyorum ve şimdi Bahreyn'den bile daha iyi hissediyorum. İlk defa Bahreyn'den daha fazla güvene sahibim. Bu iyi bir şey. Belki son yarışta olduğu için biraz geç oldu ama yine de yılı böyle bitirmenin iyi bir yolu."

"Bunların hepsi gelecek yıl için iyi şeyler. Bu son üç hafta sonunda iyi bir ilerleme kaydettim. Fakat yarışlarda, özellikle de startlarda hâlâ pek gelişmedim, yarın göreceğiz ama puanlar almayı hedefleyeceğiz."

"Dediğim gibi, bu hafta sonu güvenimi geri yakaladım, en son Bahreyn'deki yarışta kendime bu kadar güveniyordum."

"Yarışa da orta lastiklerle başlayacağım ve mükemmel bir pozisyonum var. Başarılı bir sıralama turları, sezonu bitirmenin iyi yolu fakat şimdi yarışta her şeyi bir araya getirmeniz gerekiyor." dedi.

Gelecek yıl artık pistleri tanıyacak olmasıyla ilgili Tsunoda, "Evet, bunun iyi olacağını düşünüyorum çünkü dediğiniz gibi pistlerin %95'inde deneyim sahibi olacağım. Burada Abu Dhabi'de genç sürücü testine katıldığım için deneyimim vardı ve ilk seanstan itibaren iyi ayarlar bulduk. Bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Horner, Max Verstappen'in çılgın' pole turunu en iyilerinden biri olarak değerlendirdi
Önceki haber

Horner, Max Verstappen'in çılgın' pole turunu en iyilerinden biri olarak değerlendirdi
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "Son 6-7 yarıştır araçtan her şeyi çıkarıyorum" Abu Dabi GP
Formula 1

Sainz: "Son 6-7 yarıştır araçtan her şeyi çıkarıyorum"

Leclerc: "Son sektöre kadar 'özel bir tur' çıkarıyordum" Abu Dabi GP
Formula 1

Leclerc: "Son sektöre kadar 'özel bir tur' çıkarıyordum"

Ocon kınama aldı Abu Dabi GP
Formula 1

Ocon kınama aldı

Son Haberler

Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"

Horner, Max Verstappen'in çılgın' pole turunu en iyilerinden biri olarak değerlendirdi
Formula 1 Formula 1

Horner, Max Verstappen'in çılgın' pole turunu en iyilerinden biri olarak değerlendirdi

Russell: "İstediğim gibi bir çıkış turu atamadım"
Formula 1 Formula 1

Russell: "İstediğim gibi bir çıkış turu atamadım"

Verstappen: "Yumuşak lastikle başlama planımız yoktu ancak dezavantajlı değiliz"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yumuşak lastikle başlama planımız yoktu ancak dezavantajlı değiliz"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.