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Tsunoda: “Gasly kadar hızlı olmayı denemeyi bıraktım çünkü kaza yapıyordum”

Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Selin Elif Köse

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, takım arkadaşı Pierre Gasly kadar hızlı olmaya çalışmayı bıraktığını çünkü bunu denediğinde kaza yaptığını söyledi.

Tsunoda: “Gasly kadar hızlı olmayı denemeyi bıraktım çünkü kaza yapıyordum”

AlphaTauri’nin çaylak pilotu Tsunoda, takımına ve fabrikaya daha yakın olmak için İtalya’ya taşındığından beri daha güçlü performanslar göstermeye başladı ve Avusturya'daki iki hafta sonunda da sıralamaların üçüncü bölümüne kalmayı başardı.

Fakat Japon pilot yine de deneyimli takım arkadaşı Gasly’e kıyasla hem sıralamalarda hem yarışta tempo açısından geride kalıyor.

Avusturya Grand Prix’si ardından Gasly’nin temposunu yakalamasının mümkün olup olmadığını sorulduğunda Tsunoda, bunun kolay olmayacağını çünkü takım arkadaşına yetişmeyi her denediğinde kendini duvarda bulduğunu söyledi.

Tsunoda, “Bilmiyorum. Bunun kolay olacağını sanmıyorum çünkü Avusturya’da iki kez yarıştık ve bu durum, benim daha kolay adapte olmamı sağladı. Fakat, yarıştığımız her pistte benim ona kıyasla çok daha az deneyimim var.”

“Son yarışlara kadar aramızdaki farkı kapatmak için ilk antrenmandan ya da sıralamaların ilk bölümünden zorlamaya başlıyordum ve bu nedenle de kendimi duvarda buluyordum.”

“Bu yüzden şimdilik hedeflerim çok yüksek olmayacak. Üçüncü bölüme kalmayı hedeflediğim her zaman kendimi kontrol etmeyi deneyeceğim. Ancak şu anda yeterli özgüvene sahip değilim. Bu güveni ve istikrarlılığı kazanır kazanmaz zorlamayı deneyeceğim ve onu yenmeye çalışacağım.”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tsunoda, Fransız pilotu örnek aldığını ve onun olaylara nasıl yaklaştığını öğrenmeye çalıştığını söyledi ve devam etti: “Onun nasıl bir yaklaşım sergilediğini ve seanslarda nasıl sürdüğünü izliyorum. Çünkü örneğin, üçüncü antrenmanda büyük bir hata yapabiliyorum ki bu sıralamalarda önce güveninizi kırdığı için biraz gereksiz bir olay."

"Bu noktalarda gelişmem gerekiyor ve o, bu hafta bu tarz hataları hiç yapmadı. Bu yüzden, bunun üzerinde çalışmam gerek ve umarım sezonun sonuna doğru belki onu yenebilirim.”

Ayrıca Tsunoda, Gasly ile arasında sürüş stili açısından büyük bir fark olmadığını düşünüyor ve bu konuda şunları söylüyor: “Böyle olduğunu zannetmiyorum. Sürüş stili ve araçtan en iyisini çıkarmak açısından aramızda büyük bir fark yok.”

“Ayrıca Formula serilerindeki kariyerim boyunca takım arkadaşlarımdan pek kötü geri bildirimler almadım. Bu yüzden, bilmiyorum. Sadece aracı daha iyi bir hale getirmek için bir yol bulmalıyız.”

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